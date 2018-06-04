新北警威力擴檢全面掃蕩　打擊街頭犯罪

新北市今（4日）晚由各警察分局結合霹靂小組、刑警大隊、警犬隊等警力針對轄內各類治安要點及特定場所，進行全面性擴大臨檢。（葉書宏翻攝）

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新北市今（4日）晚由各警察分局結合霹靂小組、刑警大隊、警犬隊等警力針對轄內各類治安要點及特定場所，進行全面性擴大臨檢。（葉書宏翻攝）
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新北市今（4日）晚由各警察分局結合霹靂小組、刑警大隊、警犬隊等警力針對轄內各類治安要點及特定場所，進行全面性擴大臨檢。（葉書宏翻攝）
新北市今（4日）晚由各警察分局結合霹靂小組、刑警大隊、警犬隊等警力針對轄內各類治安要點及特定場所，進行全面性擴大臨檢。（葉書宏翻攝）
新北市今（4日）晚由各警察分局結合霹靂小組、刑警大隊、警犬隊等警力針對轄內各類治安要點及特定場所，進行全面性擴大臨檢。（葉書宏翻攝）
新北警威力擴檢全面掃蕩　打擊街頭犯罪（葉書宏翻攝）

近日全國發生多起重大社會矚目案件，影響社會治安，新北市今（4日）晚由各警察分局結合霹靂小組、刑警大隊、警犬隊等警力針對轄內各類治安要點及特定場所，如KTV、公園、夜店等進行全面性擴大臨檢，並加強清查幫派分子組成，防止不法幫派藉勢作亂，展現警方維護治安的決心。

警察局長胡木源特別前往板橋分局主持勤教，胡木源表示，警方將秉持一貫立場，對於街頭暴力事件絕不姑息，第一時間就會派遣快速打擊警力到場壓制犯罪，對於暴力事件一定會嚴辦到底，絕不讓參與分子事後逍遙法外。

新北警局為因應夜間可能發生街頭治安事件，由各派出所員警輪值擔任「快打警力」，當獲報有聚眾滋事時，透過分局勤務指揮中心調派線上快打警力立即到場，如發現滋事分子眾多，可再加派偵查隊、警備隊、甚至鄰近分局支援，短時間內就可集結數十名員警，使衝突不致擴大，並以優勢警力將滋事分子帶回偵辦，上個月汐止區發生持假槍示威、新莊區發生廟會繞境衝突以及板橋區發生開槍討債遭圍毆等事件，轄區分局都在第一時間獲報啟動快打警力到達現場，將涉案嫌犯全數移送，並追查幕後有無幫派涉入，依組織犯罪防制條例究辦。

新北市警察局表示，除了今晚執行擴大臨檢威力掃蕩，近期也會針對夜間治安熱點加強規劃警力，主動出擊全面清查，請民眾相信警方有維護治安的決心與能力。

(中時 )

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