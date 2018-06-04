呂秀蓮哽咽：民進黨當我不存在「早就把我逼出去了！」

2018年06月04日 22:26 工商 崔慈悌

宣布與民進黨說掰掰的前副總統呂秀蓮今晚表示，民進黨早就當她不存在，「我也沒資格說我要退黨，你們早就把我逼出去了，我只能講珍重再見」。對蔡英文總統擬約她見面，她說，上任兩年來有太多的時間可以見了，卻都不見，「用不著這個時候見了」。

呂秀蓮今晚接受民視談話節目專訪表示，如果民進黨選對會要她不要選，可以直接跟她說，不要長達兩三個月每天放話，不斷講失敗主義，還專打她一個人「有需要這樣封鎖我嗎？」

就連支持她的人馬（朱政騏）要選台北市主委，都因為她被民進黨中央犧牲掉，她會退黨就是這個原因「我覺得寒心，你可以對著我來，你不要找一個替罪羔羊」「為什麼你們一定要做到這個樣子？」

對此次參選，呂秀蓮民調偏低，她說，當然低，因為民進黨當她不存在，她要拜訪誰幾乎 沒地方可去，被黨內如此對待，她以哽咽的口吻連問兩次「我是民進黨黨員嗎？」她說「我也沒資格說我要退黨，你們早就把我逼出去了，我只能講珍重再見」。

對於蔡英文要洪耀福約她見面，呂秀蓮拿出記錄說，他們已經打了4次電話來「我想相見不如不見」「我就是說謝謝」，她不停的擦拭淚水說，蔡英文上任兩年來有太多的時間可以見了，卻都不見，「用不著這個時候再見」。

呂秀蓮也批評，民進黨當權派都認為民進黨很好，「不支持我就是不愛台灣」，但很多黨員甚至創黨黨員要到黨中央根本進不了門，一進去就被詢問「你有沒有約？我不認識你？」因此除非特別邀請，她也不會去「這樣的一個民進黨，當然離我們以前拋頭顱關黑牢的時代很遠了」「這是我們的政黨嗎？」

民進黨近年許多創黨大老紛紛離開，呂秀蓮表示，這些大老他們會離開，應該也是心裡淌血，她要民進黨「珍重再見，好自為之」「個人的政治前途是各自的造化」，就算政黨輪替也沒什麼了不起，「政黨可以亡，但台灣不可以亡」。

對於此次參選台北市長黨內有人質疑她是眷戀權位，她說，如果眷戀權位可以去跟總統要，不必出來選，她出來參選是因為看到2018民進黨在台北市如果沒有辦法拿回來，2020年總統大選就危險，習近平的手就會伸進來台灣來了。

她說，台灣這幾年面臨生死存亡的關頭，她是要盡一己之力，為民進黨守住台北市的山海關，任何人可以對她嘻笑怒罵，但民進黨不應「以小人之心度君子之腹」，她再度哽咽的說，她不忍心看到台灣在民進黨執政的時候淪亡，若真如此，她就真得要切腹自殺了。

對民進黨選對會委員，呂秀蓮批評「你們心裡在想什麼以為我不知道嗎？」她沈痛的說這些「相見不如不見」，她近幾年跑遍各國，看到在國際舞台上，台灣已經快要完全消失掉，但台灣政客每天吵的都是小事情，大小政客都只關心自己的前途，「誰來關心台灣人的前途」，這讓她深感痛心。

(工商 )