蘇貞昌雙和市政說明會 余天、綠委到場力挺

2018年06月04日 22:40 中時 葉書宏

新北市長參選人蘇貞昌今（4）日在中永和與議員參選人張志豪、議員許昭興舉辦市政說明會。（葉書宏翻攝）

新北市長參選人蘇貞昌今（4）日在中永和與議員參選人張志豪、議員許昭興舉辦市政說明會。（葉書宏翻攝）

新北市長參選人蘇貞昌今（4）日在中永和與議員參選人張志豪、議員許昭興舉辦市政說明會。（葉書宏翻攝）

新北市長參選人蘇貞昌今（4）日在中永和與議員參選人張志豪、議員許昭興舉辦市政說明會。（葉書宏翻攝）

新北市長參選人蘇貞昌今（4）日在中永和與議員參選人張志豪、議員許昭興舉辦市政說明會。（葉書宏翻攝）

雙和市政不能等！新北市長參選人蘇貞昌今（4）日在中永和與議員參選人張志豪、議員許昭興舉辦市政說明會，民進黨新北市黨部主委余天、立委江永昌、羅致政、施義芳、陳曼麗都到場力挺。蘇貞昌說，「魄力決定效率，態度決定速度」，市民有需要就應該馬上辦，而不是拖拖拉拉，等議員質詢才要做。

民進黨新北市黨部主委余天表示，這兩年來他當主委的累積，就是為了衝刺這次的大選，年底選舉他也會負起責任，他也相信會做事有經驗的蘇貞昌一定沒問題，希望大家用力支持。

議員參選人張志豪先是說到，小時候家裡開店，常常遇到淹水，不過在蘇貞昌治理下，徹底解決南坑溪的淹水問題，這就是魄力跟執行力的展現。張志豪在現場也提出兩個照顧及五個更好，希望從幼托到長照，從產業、交通到公園綠地，讓新北更好。蘇貞昌表示，張志豪從民進黨部、國會到現在成為議員候選人，有充足歷練，蘇貞昌也大讚張志豪台語演講非常溜，絕對不是到選舉才來學台語。

許昭興議員表示政府應該要有效率，建設要有遠見，她當了民意代表這麼多年，中央都沒問題，反而是卡在地方，她爭取台鐵宿舍停車場、電子公車站牌很久，市政府都是拖好幾年才做，許昭興也說每一件陳情案她都親力親為，從小事就能感受到政府效率低落。蘇貞昌很讚賞許昭興的優秀表現，不僅當三屆市民代表，連任兩任的議員，還是現任的民進黨團書記長，實在不簡單。

蘇貞昌今天也提到，他的丈母娘正是土生土長的中和人，因此很深刻感受到過去淹水的痛苦，過去台北縣苦於沒錢治水，因此2000年是他特別請阿扁來視察水患，立即爭取到7億多的預算，完成南山溝分洪，徹底解決中和的淹水。

最後，蘇貞昌在聽完議員們演講後表示，市政府的效率實在太差，常常等到議員質詢才被動的做，他說這就是魄力決定效率，態度決定速度，他當縣長時是「凡是市民需要，我就馬上辦」，一個好的首長就應該主動照顧市民，而不是拖拖拉拉，蘇貞昌笑稱，選他當市長，必定物超所值！

(中時 )