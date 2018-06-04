法網》小威因傷退賽 莎娃晉8卻沒止敗…

小威廉絲召開記者會，無奈宣布因傷退出對莎拉波娃的法網女單16強賽。（路透）

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中時電子報
陳筱琳／綜合報導

美國網球女將小威廉絲（Serena Williams）與俄羅斯勁敵莎拉波娃（Maria Sharapova），今天（6/4）備受矚目的法國網球公開賽女單16強戰，因為小威賽前震撼宣布因傷退賽而迅速落幕，莎拉波娃免費贏得今年法網女單8強門票，卻沒能結束兩人對戰18連敗的難堪紀錄。

今年36歲、拿過23座網球四大賽女單冠軍的小威廉絲，意外宣布胸肌拉傷退賽，留給球迷無限遺憾，她在記者會上說：「很不幸的，胸部肌肉出了些狀況，現在我甚至痛到無法發球，這種狀況下很難上場比賽。」

小威並說，前一場比賽結束後就覺得身體不適，「就這麼因傷退賽、我相當失望，我為了比賽犧牲很多，像是陪伴女兒、家人的時間，就為了全心全力在球場衝刺，最後無奈退賽，是很困難的決定。」小威預計明天（6/5）做核磁共振造影檢查，進一步了解傷勢。

莎拉波娃免費晉級女單8強，卻沒中止對小威廉絲的18連敗。（美聯社資料照）

今年法網女單16強戰對決之前，小威廉絲和莎拉波娃交手過21次，小威19勝2負占上風，更是從2004年溫網之後，締造雙方對戰18連勝，這回莎拉波娃沒有流一滴汗就輕鬆晉級法網女單八強，但由於小威賽前就宣布傷退，並不會在莎娃的戰績算上一勝，等於她想中止連敗，還要再等一等了

(中時電子報)

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