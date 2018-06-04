黑箱決策葬送臺灣競爭力 臺電送走核四燃料還賠錢

2018年06月04日 22:26 中時電子報 喻華德

社團法人中華民國核能協會發布新聞稿，指出臺電公司在未提出任何決策依據的情況下，七月初開始將核四廠全新的核燃料送往美國，燃料的帳面價值加運費，再加上拆解費用，扣除回收鈾的售價後根本「不敷成本」。做出攸關臺灣核心競爭力的重大決策，臺電理應舉辦公聽會向全國人民說明，但臺電高層卻沒膽辦公聽會說明，中華民國的核心競爭力就葬送在蔡政府和臺電「黑箱」決策下。

目前還無法得知核燃料送到美國候是暫時儲存或是進行拆解，燃料的帳面價值81.6億元，運費6.97 億元。如果將來要進行拆解，還要花 28 億元的費用；拆解回收鈾的預估售價為32.4億元，還不夠以支付運費和拆解費用！

核燃料外送所造成的直接損失超過84億，更可能讓核四廠的商轉之路更為遙遠，核四廠3,000 億的投資也將終將成為全民的負擔。核四廠與核四燃料屬於全民財產，國家財產的處置須依循正常程序，我們認為這項與國家安全與國家財政有重大關係的政策，決策過程與決策依據理應對全國人民公開。

民進黨在選前奢言「臺灣沒有核電不會缺電，10 年內電價也不會調漲」。當選後一意孤行的推動「非核家園」政策，儘兩年已讓臺灣陷於缺電窘況，讓全國人民每天生活在限電與斷電的陰影下，電價也因國際化石燃料的價格攀升而調漲；國外媒體更預言臺灣的電力供應問題會持續一段時間，已嚴重影響國內外企業投資的意願。

如果核四廠沒有在民進黨帶頭抗爭下封存，核一廠也順利進行執照更新，臺灣目 前不會缺電；即使114年的再生能源的建設能夠達標，以綠代核的風電太陽能都在中南部，也解決不了北部供電缺口。

最新的民意調查顯示，我國57% 的人贊成使用核能發電，年輕人支持核電的比例更高達7成。如果現在就將核四燃料送出國，將剝奪我國利用核四廠解決缺電與南電北送問題的選項。

有人在政府「公共政策餐與平臺」提案「暫緩將核四燃料棒送出國 ，並請臺電為全國人民舉辦公聽會說明為何需要將燃料棒急著送出國」，獲得近6,000人的連署。依據「公共政策網路參與實施要點」規定，臺電公司應於6月1日前提供正式回應。

唯臺電公司至今尚未提出說明，看來是沒有辦公聽會的意願；臺電在未授權的狀態下，做出有長遠重大影響的決定，卻沒有膽量在公聽會中跟全民解釋。有感於「非核家園」政策的推動已危害到國家安全，「核能流言終結者」創辦人黃士修先生領銜提出「以核養綠」公投，待中選會審查通過後，將進入第二階段連署，期待能於年底大選時公投，讓全民以選票決定「非核家園」是不是全民共識！中華民國核能協會認為，核四燃料是否要送到國外，應等到公投結束後再做決定。

(中時電子報)