乞求呂秀蓮麥走 林濁水：民進黨竟淪落到這地步！

呂秀蓮（左圖）說bye bye、兼任黨主席的總統蔡英文、總統府秘書長陳菊有意拜會慰留。（本報系資料照片）

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中時電子報

民進黨確定由立委姚文智出戰北市，前副總統呂秀蓮不滿與黨說bye bye，黨主席蔡英文表示想親自拜會慰留，未料呂回說「相見不如不見」。民進黨前立委林濁水不禁嘆，民進黨居然淪落到這地步！

林濁水在臉書直言，呂秀蓮都回「相見不如不見」了，但是民進黨還在「上下全力挽留」，向她乞求「希望再給民進黨一次機會」。淪落到這地步，不必了吧，民進黨！

網友回應說：「如果要求她再給民進黨一次機會，那就把陳菊踢出去吧。窩囊成這樣幹嘛？」、「全黨高層頭殼壞掉，不知所措？」、「姿勢一定要的，那位老人家不就也在等這個而已。」、「民進黨真的是不知民意在哪。」、「好像不在意年底的選舉結果了，那人民要快做打算了。」、「何必求她。不要讓她綁架了。放她自由也放自己自由吧！」、「請問有誰比呂秀蓮放話為民進黨製造的麻煩還多，慰留再慰留，就是讓民進黨一直再受傷，如果這不是醜戲拖棚，什麼才是醜戲拖棚？」

也有網友認為，「高層原本是場面話，結果下面的認真了，也出來慰留，搞到無法收拾殘局變成全黨都在慰留的樣子。這就是民進黨執政後常常發生的事，高層只是試風向，底下全軍出動....。」、「底層全軍出動？見鬼？」、「如果沒有底層配合，能稱得上全黨上下？」

(中時電子報)

文章來源：林濁水臉書

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