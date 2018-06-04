蔣經國41歲當中將太年輕？ 當時已算老的！

2018年06月04日 22:58 中時電子報 江飛宇

據媒體報導，黨產會在調查救國團是否為國民黨的附隨組織時，找到救國團第一屆主任蔣經國的資料，發現蔣經國在28歲就擔任陸軍少將，41歲就當上陸軍中將，稱為「史上最強靠爸族」。此新聞傳出後，被一些戰史研究者批評「外行人講外行話」。

著有《衛國戰士的搖籃：三軍官校的草創與沿革》的戰史研究者賈忠偉指出，研究歷史絕對不能以今觀古，甚至以今非古，那樣會鬧出笑話。清末民初是引進西學的變革時代，出國留學的文憑效力甚至比今天還有用，在軍事人才上更是如此。在日本士官學校(以相當於今日的軍官學校)就讀的中國留學生，在歸國後幾乎無一例外地被破格使用，最低也是管帶(少校營長)，而且往往在很短的時間內就迅速升遷，比如士官6期的黃國梁、閻錫山，1909年回國後，次年便分別擔任了山西新軍第85標、第86標的統帶（上校團長），5期的殷承獻、6期的程潛則於畢業回國後的當年便分別擔任了新軍第17鎮、第19鎮的正參謀官（少將參謀長）其他還有許多。

抗戰期間指揮3次長沙會戰的九戰區司令長官薛岳，軍旅生涯很早，所以晉升的也很快。(圖/網路)

到了民國成立以後，由於戰火紛亂，因軍功而火速升級的情況比比皆是，20多歲的少將與30多歲的中將根本就稀鬆平常，對此臉書評論專頁「公民醒不醒」就舉出不完全統計，74軍軍長王耀武，29歲升少將，36歲升中將；74軍軍長李天霞，29歲升少將，38歲升中將；曾任中華民國陸軍總司令的關麟徵，27歲升少將，31歲升中將；陸軍二級上將湯恩伯，28歲升少將，36歲升中將；陸軍一級上將胡宗南，31歲升少將，35歲升中將；第五軍軍長邱清泉，31歲升少將，40歲升中將；遷台後第一任海軍總司令桂永清，26歲升少將，34歲升中將；一級上將薛岳 ，28歲升少將，39歲升中將；陸軍「裝甲兵之父」徐庭瑤，34歲升副師長，35歲升中將、

黃埔一期畢業的關麟徵，從東征北伐打到抗日與戰後，他27歲升少將，31歲升中將。(圖/網路)

中華遠征軍司令長官羅卓英，31歲升副師長，35歲升中將。

從以上各個將軍的升遷速度來看，蔣經國41歲擔任中將已經算老的。

事實上，蔣經國在蘇聯一待七年，並不只是留學，還擔任烏拉山機械廠的助理廠長，而且由於當時中蘇關係緊張，蔣經國已經做有了回不了中國的心裡準備，就目前資料來看，他還擔任當地《重工業報》的主編，就名聲與實蹟也都受到認可。

而他回中國以後，蔣介石任命他到江西省南部整頓，此舉是源自當地剛完成對中共的圍剿戰役，紅區剛剛收復，需要一位懂得共產主義手段的人才，顯然留學蘇聯多年，並且有經營資歷的蔣經國，是當時最合適的人選。

黨產會想用這項「新發現」來帶輿論風向，不但沒有成功，反倒是完全暴露了這個機關的能力與學識都相當不足，既然要調查六、七十年前，甚至近百年前的資料，居然連基本的歷史專業都不具備。

(中時電子報)