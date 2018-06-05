《時來運轉》眉角 – 林博泰：2018世足賽運彩「冠軍及特別項目」率先開賣

2018年06月05日 06:50 中時電子報 尉遲佩玉 、林博泰／台灣運彩總經理 、林博泰／台灣運彩總經理

影片《時來運轉》：2018世足賽運彩「冠軍及特別項目」率先開賣

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

2018世界盃足球賽6月14日至7月15日在俄羅斯舉行，台灣運彩為了迎接這個世足盛事，率先提供24種「冠軍及特別玩法」，喜歡世足的朋友們可以搶先投注。

2018世界盃參賽隊伍。(台灣運彩提供)

國際足總世界盃（FIFA World Cup）簡稱為世界盃足球賽或是世界盃（台灣常簡稱為世足賽），是國際足總每4年舉辦一次的國家級足球賽事，是全世界規模最大，參賽國家和地區最多，而且水準最高的足球比賽。首屆世界盃在1930年由烏拉圭主辦，至今已經舉辦了20屆，巴西是最大贏家，共贏得5屆冠軍，義大利和德國都以4次冠軍緊追在後。

歷屆世界盃冠、亞軍一覽。(台灣運彩提供)

本屆世足賽32支參賽隊伍經過抽籤後分成8組，將首先進行小組賽，再進行淘汰賽。

2018世界盃足球賽分組情形。(台灣運彩提供)

一、小組賽階段：

每個小組各進行單循環的對戰，每場比賽時間為「90分鐘+傷停補時」，贏球隊伍得3分、和局2隊各得1分、輸球隊伍得0分，各組積分最高2隊晉級16強淘汰賽。如果小組中有球隊積分相同，會以下表方式排列名次。

小組賽積分相同時排名規則。(台灣運彩提供)

二、淘汰賽階段：

淘汰賽階段於16強起至冠軍賽，將以一場比賽決定勝負，法定比賽時間「90分鐘+傷停補時」完成時如果雙方踢成平手，則加時30分鐘（上下半場各15分鐘），加時結束仍然平手，則以互射十二碼的PK戰分出高下。

冠軍及特別項目玩法說明。(台灣運彩提供)

台灣運彩現在已開賣24種「冠軍及特別項目」玩法，包括2018世界盃冠軍、晉級冠軍賽球隊、晉級四強球隊、冠軍來自哪一洲、冠軍來自哪一組號…等，6月14日小組賽正式開打前還會就各場比賽提供「賽前投注」各項玩法(不讓分、讓分、大小、總進球數…等)，也會擇優提供「場中投注」，同時提供3波抽賓士汽車等大獎的促銷活動，大家瘋世足買運彩的同時，也有機會可以把大獎帶回家(詳細活動辦法請參閱運彩官網)。

冠軍及特別項目玩法說明。(台灣運彩提供)

註：台灣運彩的各項足球投注項目，除非有特別說明，否則一律只計算至法定比賽時間「90分鐘+傷停補時」結束時的比賽結果，不含加時及PK戰。

(中時電子報)