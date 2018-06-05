「我不讓博愛座！」妹子理由太奇葩 網友譙翻

「我不讓博愛座！」妹子理由太奇葩 網友譙翻。（圖/本報資料照）

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中時電子報

博愛座議題在台灣引發爭議不斷，許多人都認都是要讓給「有需要」的任何人，不論對方年紀多大。近日有網友在網路論壇分享自身對博愛座的看法，再度掀起網友兩極看法而掀起熱議。

有女網友在網路論壇Dcard表示，以前自己會讓博愛座位給老人，但是隨著社會風氣開始出現許多不是真的需要座位的老人，卻理直氣壯地要求別人讓位，因此該位女網友說，「除了殘障人士外，其他老人我不讓位了」。

該位女網友認為，「一堆老人只是小事就搭公車跑醫學中心浪費健保資源，反而年輕人是去上班養家，我反而覺得更需要讓位給那些上班族，他們有的服務業站一整天，有的在外面舉牌子在太陽底下站一整天，有的在工廠工作站一整天，憑什麼要把座位先讓給要去運動、逛街、浪費健保資源的人？」

文章一出，有許多網友覺得原PO想法太偏頗「覺得思想稍嫌幼稚了一點，老人反應和視力都比不上年輕人，出門搭公車不是什麼錯的事吧」、「也許老人真的像妳說得那樣，但如果不是呢？」、「不應該輕易的只從外表去判斷別人的需求」、「老人家會和你對到眼不一定是存有惡意， 其實可以不用這麼敏感」。

不過也有網友力挺原PO，覺得她講得「中肯」、「看到需要再讓，其他那種還有力氣大眼瞪小眼的就讓他們站著」、「我曾被一個死老頭拿雨傘戳叫我讓位」、「我自己身體不舒服也不會讓，但又怕被投射異樣眼光」、「讓座不是義務，是美德」。

(中時電子報)

有女網友在網路論壇Dcard表示，現在自己不讓座的理由。（圖/翻攝自Dcard）

文章來源：Dcard

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