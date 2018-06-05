全球城市影響力報告：香港,北京,上海前20 台北45

全球影響力城市名單中有大量中國城市進入，與其近年來競爭力大幅成長密不可分。（圖／合成圖）

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中時電子報

美國科爾尼管理咨詢公司(A.T. Kearney)最近發佈的《全球城市報告》中，列出了「2018年全球最具影響力的135個城市」排行榜，其中大陸有3個城市進入前20名，分別是香港第5、北京第9、上海第19。台灣只有台北進入影響力名單，排名第45。

中國大陸進入全球最具影響力名單的城市包括：香港(5)，北京(9)、上海(19)、廣州(71)、深圳(79)、天津(87)、南京(88)、成都(89)、武漢(102)、大連(106)、青島(110)、西安(113)、重慶(114)、蘇州(115)、杭州(117)、哈爾濱(118)、瀋陽(120)、鄭州(128)、東莞(133)、泉州(135)。

台北在這項評比中也入選，名列45，是台灣唯一進榜城市。

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據這項報告指出，近十年來，進入影響力城市名單成長最快的是中國大陸，從2008年的7個，成長到今年的27個。在2018年新進榜的7個城市中，有6個在中國大陸，分別為寧波（123）、長沙（124）、無錫（130）、佛山（131）、煙台（132）、唐山（134）。另一個新進榜城市是美國的西雅圖（48）。

報告指出，中國大陸城市入榜數量呈急速增長態勢之外，其城市發展潛力在過去4年間也超過了其他國家。分析師表示，中國城市入榜數量的增加與國家、地區和地方機構在提升國家競爭力方面所作的努力密不可分。

報告說，專家是依據27項標準對全球135個城市進行評選。參考指標包括商業環境（資本流動、市場動態）、人力資源（教育水平）、信息交流（網絡和媒體可及度）、文化發展以及市民政治活動參與度（活動、大使館和分析中心的數量）。

2018年最具影響力城市排名前3名依次為紐約、倫敦和巴黎。

(中時電子報)

文章來源：2018 Global Cities Report

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