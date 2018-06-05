月薪6萬什麼感覺？網：存養老金、安樂死基金沒了

月薪6萬什麼感覺？網：存養老金、安樂死基金沒了(示意圖/本報系資料照)

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中時電子報

一個月領超過六萬是什麼感覺？這名網友在《批踢踢實業坊》發問，如果一個月賺六萬，沒家庭沒貸款，又不用給家裡，想買什麼、想吃什麼隨便買，一年可以出國玩兩三次，那日子應該會過很爽。但文一PO出被網友酸爆，認為月領六萬還是沒辦法買車、買房，吃飯還是吃上班族吃的東西，就只是買一些東西從要考慮很久變成想一下而已，根本不夠用！

鄉民們認為，月薪6萬沒什麼感覺，看富二代不用努力就比你有成就！「沒時間花錢也是種悲哀，哭了」、「無感，買不起車買不起房，不過吃東西不太在乎價錢就是了」、「爽個屁！錢還是要存起來好嗎，萬一中年失業就是喝西北風了」、「沒什麼感覺，房租孝親費什麼的就一半沒了」。

更有一名鄉民回文，表示自己一個月領6萬，還是一條魯蛇，勉強讓自己吃飽，要結婚生子養家絕對不夠！「哥沒錢、沒車、沒房、沒朋友、沒結婚 、沒娛樂、沒出國、沒未來…..，人生步入中年了，還是一樣住在家裡靠北靠木當啃老族，哥將來老後註定是下流老人，打算退休後用存款住養老院，養老基金花完就安樂死，沒財產沒後代不會帶給別人麻煩」。

如此悲傷的人生，引發大家討論，「你不理財財不理你 靠死薪水不投資還真的不能幹嘛」、「建議你保個醫療險，比你這樣用存的有保障一點」、「跟你一樣對未來感到憂心與不安」、「你都這樣講要月薪不到30k的魯蛇怎麼辦…..」。

(中時電子報)

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