年底選戰 網友直指綠營這2縣市危險了！

年底選戰，民進黨執政的哪些縣市最危險？網友點名彰化縣及嘉義市最有可能翻盤。(中時資料照)

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中時電子報
/綜合報導

年底三合一選舉，被視為蔡政府執政的期中考，而中南部向來是綠營大票倉，人民對人民不滿情緒恐會反映在選舉結果上。有網友分析目前民進黨執政的縣市的「丟掉指數」，大膽預言由涂醒哲執政的嘉義市，及魏明谷執政的彰化縣，選情「最危險」。

年底選戰逼近，民進黨縣市選情告急，據聯合報報導，一名民進黨人士先前曾點名，宜蘭縣、彰化縣和嘉義市，隨著佈局明朗化，是年底市場選情較緊繃的地區。

PTT論壇也有網友分析民進黨有可能丟掉哪些縣市。網友以5顆星為滿分評估，指出嘉義市及彰化市翻盤指數滿分「最為危險」，澎湖縣及宜蘭縣居次，也有可能上演大翻盤。至於南部地區的台南、高雄、屏東3縣市，網友評價翻盤指數只有「1顆星」，看似相當穩定。

網友分析，彰化基本上就是「搖擺縣」，大局偏哪就哪邊上，網友直言，彰化及嘉義是應該是「丟定了」，另外澎湖、宜蘭也是岌岌可危。網友提到，民進黨如果只輸到以上4都，大概是「小敗」，若再失足丟掉桃園或台中其中一個，那就是「完全大敗」。

網友也分析年底選舉，兩大陣營差距票數，預言台北市部分，姚文智輸10萬；新北市蘇貞昌回鍋參選也會大輸10萬以上。另外，台中差距3萬內；桃園差3萬、台南8萬、高雄也是差距8萬內。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

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