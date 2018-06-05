科學家以3D列印製作眼角膜 可確保角膜供應無虞

科學家成功以生物墨水為材料，由3D列印製作眼角膜，為了突顯列印效果，才做成藍色的，正常是透明無色。(圖/新堡大學)

友善列印
中時電子報

3D列印又有新的醫療應用，現在可以生產眼角膜，將可以造福許多等待眼角膜移植的病患，甚至可以說，以後將不用再等待配對，只要製造就行。

眼睛的最外層是眼角膜，它在視覺的聚焦方面具有重要作用。然而，也有很大的機率受損，包括病變與外傷，全球有1000萬人因沙眼等傳染性眼病引起的角膜失明，以及因燒傷，裂傷，磨損造成的角膜破損，同樣會失明。所幸眼角膜是可以移植的，全球也建立眼角膜互助系統(眼庫)，然而眼角膜仍然相當短缺。

現在科學家以凝膠-海藻酸鹽、膠原蛋白與幹細胞組合成「生物墨水」，再由3D打印機的噴嘴擠出，就能製作出人類眼角膜，整個時間不到10分鐘。

英國新堡大學(Newcastle University)遺傳醫學研究所的安碧科琳．艾薩克森博士(Abigail Isaacson)解釋：「這套技術建立在我們之前的研究，先前我們已經可以使細胞在室溫環境下在水凝膠中存活數週，因此幹細胞也可以存活。現在我們只要將含有幹細胞的生物墨水，透過3D列印技術，就能堆疊出合適的角膜組織。」

至於幹細胞的來源，可以取自患者的角膜殘片來製作，而角膜的形狀，則是通過掃描病人的眼睛，得到符合的尺寸，不會有尺寸不合的問題。

不過，這種新技術的直接應用還要在等待一段時間，的艾薩克森教授補充說：「我們的角膜3D列印術才剛完成，現在還需要進行下階段的測試，可能需要幾年的時間來確定它的安全性，之後才能將它們用於臨床移植。」

(中時電子報)

文章來源：3D printed human corneas could provide unlimited supply for transplants

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