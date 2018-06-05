阿聯酋航空推出端午節優惠票，倫敦、約翰尼斯堡未稅6888元起

2018年06月05日 02:39 工商 張佩芬

端午連假阿聯酋航空即日起推出台北前往倫敦與約翰尼斯堡經濟艙未稅新台幣6,888元起，倫敦商務艙57,555元起，約翰尼斯堡83,999元起優惠，另杜拜、南美等航點也都有優惠價；購票日期自即日起至2018年6月19日止，出發時間則自2018年、6月11日至2019年1月30日止。

台灣旅客可以搭乘阿聯酋航空A380客機前往聯酋航空的轉運點──杜拜，作為旅途的第一站。今年5月17至6月14適逢杜拜齋戒月，此時造訪杜拜，正可以透過齋戒月深入了解當地文化，體驗各項傳統慶典活動。

今年端午節連假恰好也是杜拜開齋節（Eid al-Fitr），象徵齋戒月的結束，杜拜在開齋節周末有一系列的慶祝活動，包括絢爛煙火秀、連假旅遊優惠、表演活動與購物促銷折扣等。

經由杜拜，台灣旅客可以搭乘阿航再造訪全球航點。該航將於6月8日起開始直飛倫敦史坦斯特機場，屆時阿聯酋航空每天將有十個航班飛行杜拜與倫敦的希斯洛、蓋威克與史坦斯特三個航點。

六月也是最適合前往倫敦旅遊的時節之一，6月13日至17日在倫敦市中心舉行的倫敦美食節（Taste of London），讓饕客可品嚐由倫敦著名餐廳、星級主廚所呈現的絕妙風味，市集中各大小攤位由產地直送的各式食材及產品，滿足饕客不同的喜好。

另飛往非洲，阿航空每日共有四格航班往返杜拜與約翰尼斯堡，旅客可在9月時安排南非之旅，一探南非文化遺產日（Heritage Day）。南非文化遺產日是近來新增訂的國定假日，旨在鼓勵南非民眾宣揚與慶祝多樣的文化、傳統與信仰，使南非形成更團結的國家。

南非文化遺產日亦被稱為國定烤肉日（National Braai Day），南非人會在這天與家人和朋友一起舉辦烤肉派對，很像台灣的中秋節。

而在南美洲，阿航將在7月5日開啟新航線-經由巴西聖保羅飛往智利聖地牙哥，在南美洲旅遊的乘客們能夠以前所未有的舒適往來兩座城市之間。

搭乘阿航各艙等旅客都可以享受免費的機上Wi-Fi服務，與親朋好友保持聯繫不斷線，同時也可以盡情享受阿聯酋獲獎無數、3,500個隨選節目的ice機上娛樂系統，除此之外，6月中至7月中，旅客可以在阿聯酋航空的航班上觀賞2018年俄羅斯世界盃足球賽全部64場比賽的賽事直播。

更多資訊可至阿聯酋航空網站https://www.emirates.com/tw 查詢，或洽各大旅行社。

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