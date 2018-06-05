酷航首航「印尼的優勝美地」-北乾巴魯

酷航空中巴士A320全新塗裝。圖：酷航提供

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酷航昨(4)日 首航新加坡-印尼北乾巴魯，航機於北乾巴魯國際機場 (PKU) 受到灑水典禮熱烈歡迎。酷航新加坡-北乾巴魯航線每週四班，以空中巴士 A320 直飛。

酷航的印尼航點包含雅加達(CGK)、泗水(SUB)、峇里島(DPS)和巨港(PLM)，北乾巴魯為酷航飛往印尼的第五個航點。從台北或高雄出發，於新加坡樟宜機場轉機搭乘航班，單程僅需35分鐘即可抵達北乾巴魯。北乾巴魯被稱為「印尼的優勝美地」，是相當受到世界各地旅客喜愛的度假勝地。

另2018亞洲最大運動盛事－印尼亞運 (8月18日-9月2日) 將於雅加達與巨港雙城市舉辦，這是亞運首次以雙城市的模式舉辦。搭乘酷航台北-新加坡每週24班與高雄-新加坡每週4班，均可由新加坡轉機，飛往雅加達(CGK)與巨港(PLM)，觀賞精彩的亞運賽事。

2018年５月開始，酷航加入新航集團的企業飛行常客獎勵計畫HighFlyer，為新航集團提供更多累積HighFlyer積分的方式。酷航為新航集團 (SIA) 旗下的低成本航空，從2018年5月開始，新加坡航空公司HighFlyer計劃也適用於酷航航班。

酷航執行長李立興 (Lee Lik Hsin)表示：「酷航提供許多適合商務客的產品服務，包括於787 夢幻客機提供酷航商務艙，旅客享有座椅充電插座和機上Wi-Fi等服務。」2018 年 4 月開始，新航飛行常客獎勵計畫 KrisFlyer 的會員可同時於酷航累積與兌換哩程。酷航與新航集團的整合，提供旅客更多選擇，也展現更多集團品牌價值。

亞太最佳低成本航空－酷航以其獨特活力的品牌形象、高CP值的產品服務與優質的飛行體驗，受到旅客喜愛。李立興 表示：「酷航致力於提高旅遊的CP值，我們相信酷航強大的航網和創新的服務與產品，將滿足旅客對旅行的需求。」台灣為酷航重要樞紐，台北直飛往新加坡、東京、札幌、首爾，高雄直飛新加坡、大阪，於新加坡轉機可飛往東南亞、印度、澳洲、歐洲等64個航點。

(工商 )

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