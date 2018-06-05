外界指控都是「假新聞」 吳音寧揚言提告！網友狂打臉

2018年06月05日 02:28 中時電子報 高德順

繼「送菜案」後，北農總經理吳音寧又被市議員踢爆，指她送60支洋酒給民進黨台北市黨部，遭到北檢分案調查。吳昨(4日)首度上政論節目針對高薪、魚翅、送禮等爭議，一一澄清，強調過去外界的諸多指控，全都是「假新聞」，不排除提告；說到農村老人家鼓勵她要撐住時，還一度哽咽。但網友不買單，質疑她不省視自己作為有無違法，嗆告就會贏？還是對北檢太有信心了？

不甘被外界貼「神隱少女」、「高薪實習生」，標籤，吳昨首度上政論節目「鄭知道了」針對各項爭議作澄清。吳表示，自己的月薪是14萬元，根本不知道年薪250萬元的算法是從何而來，卻被批評是月薪250萬元，目的就是為了煽動年輕人反彈的情緒，讓她被冠上「二百五」的稱號。

魚翅宴爭議。吳批爆料的台北市議員參選人游淑惠捏造假新聞，她也沒吃魚翅。至於香蕉傳出原產地旗山香蕉最低殺到1公斤只賣1元，吳強調這也是假新聞！哪裡買得到一公斤一元的香蕉？很多民眾都拿著新聞到產地要買一公斤一元的香蕉，產地的人都很火大。吳說，不只是游淑慧，過去有太多抹黑、造謠、已請北農的法律顧問研議如何處理，不排除提告。

主持人問，覺不覺得這份工作是「酬庸」？吳答，當然不是啊，還說被徵詢時，父親其實是反對的，因為擔心自己個性太耿直，會被陷害，沒想到會遭遇到這麼多政治攻擊、抹黑，對她的攻擊和抹黑從2月28日至今，從來都沒有停過，也許這是一個有「計畫性」的，不排除提告。

網友批，如果吳真的認為是假新聞，為何要請公司法律顧問來研擬如何處理？直接提告就是了，因為妳根本告不成，就算真告了，也不會成立，純粹是政治動作而已，只會讓台北市長選舉姚文智的選票再多掉幾成而已。網友拜託她別下台，撐到11月謝謝！還有網友好奇她後台到底多硬，不管怎麼捅都捅不死？真的不知檢討自己，人不要臉，真的是天下無敵的！

(中時電子報)