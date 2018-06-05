東區暗夜惡火連燒五棟樓，警消救出16位居民，其中9人嗆傷送醫。

2018年06月05日 04:16 中時 程炳璋

一對母子遭救出送醫，兩人皆有輕微嗆傷。（程炳璋攝）

勝利路93號大樓戶外騎樓處，有三部機車遭大火燒到剩骨架，是可疑的起火點之一。（程炳璋攝）

台南市東區勝利路5日凌晨1時許燃起一把惡火，連燒5棟大樓，其中93號一棟大樓為學生租屋套房，多名成大學生半夜聽見連續爆炸聲，接著就聞到一股濃煙，趕緊往頂樓逃命，幸警消及時趕到撲滅大火，利用雲梯車總救出16人，其中9人嗆傷送醫。

這把火燒得好快，勝利路93號、93-1號、95號、97號與99號緊鄰的5棟大樓1樓皆為店面，2樓以上才有住家，10餘位居民皆在5日凌晨1時許聽見連續爆炸聲，接著就聞到嗆鼻的濃煙味。

驚醒的住戶想往樓下衝，卻已見樓下濃煙密布兼發出火光，無法硬闖，只得往樓頂跑去，打電話等待警消救援。

警消人員到場時，現場已有4棟樓全面燃燒，邊棟的99號大樓則遭濃煙波及燻黑。經過近半小時水柱灌救，陸續以雲梯車救出每位受困樓頂民眾，另有打火兄弟進入屋內搜索，救出受困居民。

警消陸續救出16位居民，其中9人（8大人、1小孩）因嗆傷送醫，年紀最長者為92歲。

成大碩班生陳同學表示，睡夢中聽見碰碰的爆炸聲後，趕緊開門察看情況，見走廊已聚集許多驚醒的同學，原本想向樓下衝，發現濃煙早已布滿1樓，並向上竄燒，所有民眾趕緊往樓頂逃跑，有的連錢包都沒拿就逃命。

勝利路97號1樓為花店，林姓老闆1時許剛到3樓睡較，瞬間聽見連續爆炸聲，他往窗外探去，看見一樓已起火有濃煙，趕緊帶著小孩往樓頂跑，自己再跳到99號頂樓呼救。

警消15分鐘控制火勢，2小時多宣布撲滅，整起火警疑點重重。警消人員表示，起火點疑在屋外騎樓，93號大樓騎樓有3部機車燒到剩骨架，目前尚無法判斷是否為縱火引起。轄區東寧所警員承諾調閱路口監視器，研判是否是人為引起的火災。

(中時 )