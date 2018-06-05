6月5日三報頭版要聞

三報頭版要聞

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中時電子報
綜合報導

◎中國時報

F-16戰機墜毀 少校飛官殉職

漢光實兵演習第1天，空軍一架F-16戰機（編號6685）昨下午於演訓中，墜毀於新北市瑞芳區五分山氣象站山區，31歲少校飛官吳彥霆不幸殉職，軍方初步研判，不排除是撞山所致。空軍司令部隨即要求花蓮基地F-16戰機全面停飛待檢。

太誇張 民進黨黨代表重選 落選當選人對調

太誇張！民進黨全國黨代表高雄選舉出現投票率近96％怪現象，3日舉行重選後，投票率降至73％，結果卻完全翻盤，原先當選的12人全落選，落選的12人則全當選；無怪乎，前副總統呂秀蓮感嘆「民進黨失去黨德和黨魂」。

交流成果化 讓台人更有感

中共十九大後，首個大規模兩岸交流活動─第十屆海峽論壇5日在福建登場，本屆論壇主要特點包括「促進交流合作向成果轉化」，將把國台辦惠台31條在福建「全面落實」做為重要內容，在科技交流、項目投資、人才引進等達成進一步對口簽約合作協議，目的透過良制，讓台灣民眾有「更強的獲得感」。

◎工商時報

蘋果新機爆量可期

「蘋果先生」郭明錤任職大陸天風國際證券打響第一炮，端出兩大預言：今年問世的LCD版iPhone將不延遲（Delay），且整體新iPhone售價不會賣太貴，以搶下更多市占，旺季來臨前就是布局蘋果iPhone供應鏈的大好時機。

５利多助台股重返萬一

挾著美國非農就業數據意外增加，及蘋果上周收盤以190.24美元創史上新高等五大利多，台股昨日出現報復性反彈，「萬一」關卡一躍而上，終場帶量大漲160點，指數收在11,109點，漲停家數衝上50家，多頭氣勢如虹。

商研院示警：台灣年底景氣飄烏雲

經濟前景飄烏雲，商研院開第一槍示警。商業發展研究院4日發布「台灣商業服務業景氣循環綜合指標」，預測商業服務業景氣將在10月止升轉降，商研院指出，這代表年底衰退的警訊浮現，政府應多加注意，及早實施景氣對策。

◎旺報

促轉第一槍 去中正紀念堂、去蔣

據報導，行政院促進轉型正義委員會成立後，在清除威權象徵任務上，將中正紀念堂轉型列為第一優先處理，研擬三大做法處置最大尊的蔣介石銅像，要徹底去除威權化。促轉會只看1949年後的蔣介石，擺明是藉由去威權，行「去中國化」之實，對兩岸關係勢必引發衝擊。

綠閹割歷史建構台獨史觀 不利統一

促轉會以「轉型正義」之名，擬對中正紀念堂蔣介石銅像開鍘。大陸涉台學者認為，這是民進黨去中國化的最新一步，表面上劍指國民黨，實則是閹割歷史，企圖切斷兩岸連結，培養台灣下一代台獨史觀，不利未來兩岸統一。

去蔣拆銅像 旅遊業嘆傷害兩岸感情

「中正紀念堂沒有了蔣中正，以後叫什麼？」「大陸許多景點都在重建文化大革命前的歷史元素，反觀台灣正努力的走回頭路。」兩岸旅行業者聽說中正紀念堂裡的蔣中正銅像未來可能被拆，直呼太離譜。認為對於陸客來台影響不大，但會「傷害感情」。

(中時電子報)

天氣晴朗悶熱 午後留意局部大雷… 暑假志工潮 「蹲點‧台灣」大學…

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