暑假志工潮 「蹲點‧台灣」大學生下鄉前要先上課

2018年06月05日 07:16 中時電子報 綜合報導

近年來大專院校推動服務學習，每年暑假是大學生服務營隊的高峰，許多渴望到偏鄉的大學生下鄉服務，但如何讓服務成為互惠而非對偏鄉的打擾，也經常引發熱烈討論。中華電信基金會便舉辦扎實的行前訓練營，讓前往全台各地蹲點服務的大學生，能強化心態建立與相關知能，成為偏鄉據點的好幫手。

第十屆「蹲點‧台灣」行前訓練營為期兩天一夜，由5% Design Action 社會創新平台講師群、荒野保護協會創辦人李偉文、台灣城鄉特色發展協會秘書長吳盈慧、資深紀錄片導演賀照緹、關鍵評論往共同創辦人楊士範，共同為大學生講授前往偏鄉服務的態度與技巧、為社區找出痛點與提出解決方案的方法、社區田野調查的準備與進行方式，以及如何用文字與紀錄片來說出社區故事。還有前幾屆學長姊傳承自身經驗。

政治大學傳播學院副院長陳儒修出席開訓儀式時表示，「從2008年的電影《練習曲》我們看到台灣有多美，而電影《看見台灣》讓社會看見有許多人都在關心這片土地。由政大廣電系和中華電信基金會共同舉辦的『蹲點‧台灣』，就是希望大學生能蹲低姿態，在社區裡有更多學習、交流與知識分享，不但能幫助社區居民學會用數位工具擺脫侷限，對於大學生也是持續學習的機會」。

第十屆「蹲點‧台灣」開訓儀式。(中華電信基金會提供)

活動鼓勵大學生運用暑假到偏鄉社區，透過半個月的蹲點過程，發揮專長為社區付出，也記錄社區故事，「10年前原希望能為社區導入更多青年資源，同時推廣服務學習；但十年來，我們發現成長與收穫最多的往往是大學生自己」，中華電信基金會副執行長高世威回憶活動的初衷，表示10年來參與學生都會提到「蹲下來，反而拓展視野，看到了不同的人生」。

今年共有300多位來自台灣、中國港澳、馬來西亞的大學生報名參加，其中僅有56位大學生能實際「蹲」到全台25個偏鄉據點。錄取學生來自全台22所大學34個不同科系，不少學生表示「這是我到目前為止參加過收穫最多的營隊」、「好累喔，可是好值得」。

(中時電子報)