火鍋業者度小月 日本和牛買1送1誘客

2018年06月05日 07:24 工商 姚舜

自6／8日起至6／30日赴台北晶華酒店〈三燔本家〉品嘗「鹿兒島和牛壽喜燒套餐」，可享「二人同行，第二人免費」優惠。（攝影／姚舜）

〈三燔本家〉的壽喜燒醬汁為日本柿安集團傳授製作的獨門醬汁。（攝影／姚舜）

級於等到日本和牛降價促銷啦！隨著氣溫漸高，火鍋業者生意也漸淡，為了誘發消費者食慾，台北晶華酒店B3日本鍋物料理餐廳〈三燔本家〉決定降價促銷日本和牛誘客，自6月8日起至30日食到廳享用「鹿兒島和牛壽喜燒套餐」，即可享「兩人同行，第二人免費」禮遇，為火鍋業「避暑」創新招。

晶華〈三燔本家〉推出的「鹿兒島和牛壽喜燒套餐」，兩人結伴共同前往消費，第一人1980元，第二人則免費。價格需另加一成服務費，晶華提醒，第二人雖免費用餐但仍需支付服務費。

政府自去年9月下旬開放日本和言進口入台，掀起市場話題並快速成為「年度最夯食材」。台北晶華酒店地下三樓的〈三燔本家〉鍋物料理餐廳，因領先市場同業率先供應日本和牛，業績逐月攀高並達到高峰。然而時序進入夏天，雖是餐飲消費旺季，但隨著氣溫漸升，火鍋業的生意則漸淡，晶華酒店遂決定以「日本和牛買一送一」訴求強力促銷。

位於日本九州最南端的鹿兒島以畜牧業聞名，並為日本國內最大的和牛生產地區，擁有得天獨厚的地理位置與氣候，所產的黑毛和牛除被評鑑為特優品質的和牛品種外，2017年還曾獲得日本全國和牛能力共進會、每五年舉辦一次且擁有「和牛奧運會」之稱的全國大賽團體組優勝。

三燔本家所推出的「鹿兒島和牛壽喜燒套餐」以紫蘇梅香涼番茄開啟味蕾，之後會依循日本關東的壽喜燒作法，先用牛油熱鍋，炒香青蔥、再將精心調配完成的醬汁倒入鑄鐵鍋中加熱，之後涮入精切至0.18公分、總重為150公克的和牛肉、燉煮蔬菜、豆腐等涮料，和牛特有的油脂香氣四溢與鹹香甘甜的醬汁搭配，是專家最為建議的和牛吃法之一，套餐另提供彈牙的讚岐烏龍麵，豐富多樣化的季節時蔬皿，最後附上抹茶冰淇淋刨冰畫下完美的句點。

晶華酒店表示，享用「鹿兒島壽喜燒和牛套餐」，每人另加399元、還可點用100公克的精緻炭烤和牛，以優惠的價格品嘗以不同料理方式的日本和牛風味。

(工商 )