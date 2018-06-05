NBA》詹皇吐血了！原來G1最後還有1次暫停

2018年06月05日 07:36 中時電子報 盧品青

Idk what's worse, the moment LeBron asked JR if he knew the score, or the moment LeBron found out the Cavs still had a timeout. 😢



🎥: @Ballislife pic.twitter.com/ZFKu4aEVWR — Yahoo Sports (@YahooSports) 2018年6月4日

騎士隊連敗兩陣，回想首戰正規賽的最後史密斯(JR Smith)的烏龍，更是令人扼腕。原來騎士隊在終場前還剩下1次暫停，詹姆斯(LeBron James)得知後簡直不敢置信。

終場前4.7秒，史密斯搶到籃板球就往外跑，白白讓時間流逝了3.5秒才把球傳出去，其實騎士隊這時候還有1次暫停可以用。正規賽結束後，詹姆斯坐在板凳上質問總教練說：「我們沒有暫停了嗎？我們用完暫停了嗎？」

總教練泰隆盧(Tyronn Lue)說還剩1次暫停，詹姆斯聽了之後懊惱地抱頭，為什麼當下沒有叫暫停呢？全隊就這樣眼睜睜看著史密斯耍白癡。

雖然還有延長賽可打，但騎士隊顯然士氣全失。痛苦無比的詹姆斯還試圖安慰一下史密斯，史密斯則是面色鐵青，他知道自己搞砸了，他成為勇士隊的英雄而將被球迷永遠記住。

有球迷留言表示：「詹姆斯你今夏還是離開吧，留在那種球隊做什麼？」

(中時電子報)