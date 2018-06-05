北檢真要查吳音寧？ 網神解：是蔡英文的陰謀

2018年06月05日 07:37 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

台北農產運銷公司總經理吳音寧，繼日前被檢舉以公款送7000公斤殘菜疑涉貪汙，遭台北地檢署分案查辦後，接著又被議員爆料用公款送禮給民進黨，這也引起北檢關注，將針對北農業務推廣費案等相關爭議，擴大調查。對此，網友卻意外發現這該不會根本是蔡政府的陰謀「假查吳音寧、真辦韓國瑜」。

昨日北檢表示不排除在近日傳喚吳音寧及北農相關人員調查公款送殘菜案時，一併調查北農業務推廣費的用途、法律規定、支用情形，釐清是否有外界質疑的涉及「綁椿」或其他不法情事。且由於吳音寧上任後爭議不斷，檢方認為有進一步調查釐清的必要，因此，北檢在調查吳花費1.9萬公費送近7000公斤蔬菜給家鄉團體案時，也將一併查明吳以業務推廣費贊助特定團體摸彩、洋酒等物品，是否涉及人謀不臧等不法情事。

對此，網友也表達了看法就有人直指「他們真正要查的是韓國瑜, 因為他要選高雄市長!」、「假查吳嬰獰，真辦韓國瑜。菜嬰文操作選擇，下流奧步」。另外也有網友直接狠酸「北檢難期待！」、「北檢敢查？算了吧......」、「後台夠不夠硬，就看這次？」、「北檢：經調查後查無不法，不起訴處分」、「沒事啦，有罪也會明年才查到」。

(中時電子報)