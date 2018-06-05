民進黨最蠢的選戰布局 網友嘆利慾薰心的結果

現在總統蔡英文和行政院長賴清德民調雙雙只有20%和30%，但當初阿扁下台都還有18%，新潮流硬要推派賴清德只會很難看而已。（本報系資料照片）

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中時電子報
/整理報導

年底縣市長大選，民進黨在台北市長的選戰布局，最後居然決定與現任市長柯文哲分道揚鑣，自提現任立委姚文智競選。這個布局看在網友眼裡是民進黨「最蠢」的布局。

該網友於批踢踢表示，民進黨在北市布局被一堆深綠名嘴和極獨人士牽著鼻子走，被迫做出自提人選的決定，根本幫助國民黨新北市長侯友宜的大忙。現在民進黨已進退兩難，甚至連北市議員的選情都賠進去。

更有網友指出民進黨會走到這個地步，就是民進黨內新潮流派系鬥爭的結果。這次新北最後會推派蘇貞昌出來選，是新潮流逼的；台北硬要自提人選，也是新潮流幹的；為了保護行政院長賴清德，新潮流要切斷柯P連任的道路，剷除「少主」賴清德的潛在敵人。不過，放眼民進黨內，就算是總統蔡英文和賴清德，沒有一個人的人氣可以和前總統陳水扁相比，尤其現在蔡英文和賴清德民調雙雙只有20%和30%，但當初阿扁下台都還有18%，新潮流硬要推派賴清德只會很難看而已。賴清德「機關算進，沒想到反倒算了卿卿的性命」。

不過，網友也表示國民黨不要以為有樂觀的本錢，整個西部「最藍」的新竹縣居然搞不定人選，如果放任分裂情況繼續下去，新竹縣有可能就被民進黨鄭朝方拿下。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

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