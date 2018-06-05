民進黨硬要砍掉兩岸關係 她直言：這政黨差不多了！

總統蔡英文。(中時資料照)

友善列印
中時電子報

總統蔡英文上任後不承認「九二共識」，導致兩岸關係急凍，陸客大減，觀光成「慘」業，即便推動新南向，也未見明顯效果。對此，中國國民黨中常委沈智慧直言，民進黨硬要砍掉兩岸，不只砍掉政治也砍掉經濟。她說當經濟沒有，台灣也快窒息，「這個政黨也差不多了」。

第10屆海峽論壇大會將在福建廈門登場，國民黨副主席郝龍斌率領的國民黨訪問團，成員共有48人，其中國民黨中常委沈智慧將出席5日登場的海峽公益論壇。據中評社報導，沈智慧指出，海峽論壇與國共論壇是兩岸重要溝通平台，台胞台商台生在大陸遭遇問題，論壇成溝通渠道，尤其兩岸尚未建立解決問題的溝通平台，國民黨與共產黨的國共論壇更顯重要。

至於海峽論壇被視為統戰平台，沈智慧說「大家心中有數」。沈無奈指出，陸客陸團來台灣，不只嚴審甚至拒絕，台灣中南部看不到陸客陸團，連桃園機場搭機也不見陸客陸團，「台灣一下子少了幾百萬陸客，等於少了幾千億元收入」。

沈智慧表示，這些流失結果，造成台灣經濟變差，民進黨還要「鎖國」，造成兩岸背離，台灣經濟更快崩壞，讓人更想前往大陸發展。沈直言，民進黨硬要砍掉兩岸，不只砍掉政治也砍掉經濟。她說如果沒有經濟，台灣也快呼吸窒息了，民進黨也就差不多了。

(中時電子報)

文章來源：中評社

蔡英文盼見面全力挽留 呂秀蓮6字回應
姚文智扶不起？要成打敗國民黨英… 吳音寧上節目討拍喊告她 游淑慧…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。