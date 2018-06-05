民進黨硬要砍掉兩岸關係 她直言：這政黨差不多了！

2018年06月05日 07:46 中時電子報 謝雅柔

總統蔡英文上任後不承認「九二共識」，導致兩岸關係急凍，陸客大減，觀光成「慘」業，即便推動新南向，也未見明顯效果。對此，中國國民黨中常委沈智慧直言，民進黨硬要砍掉兩岸，不只砍掉政治也砍掉經濟。她說當經濟沒有，台灣也快窒息，「這個政黨也差不多了」。

第10屆海峽論壇大會將在福建廈門登場，國民黨副主席郝龍斌率領的國民黨訪問團，成員共有48人，其中國民黨中常委沈智慧將出席5日登場的海峽公益論壇。據中評社報導，沈智慧指出，海峽論壇與國共論壇是兩岸重要溝通平台，台胞台商台生在大陸遭遇問題，論壇成溝通渠道，尤其兩岸尚未建立解決問題的溝通平台，國民黨與共產黨的國共論壇更顯重要。

至於海峽論壇被視為統戰平台，沈智慧說「大家心中有數」。沈無奈指出，陸客陸團來台灣，不只嚴審甚至拒絕，台灣中南部看不到陸客陸團，連桃園機場搭機也不見陸客陸團，「台灣一下子少了幾百萬陸客，等於少了幾千億元收入」。

沈智慧表示，這些流失結果，造成台灣經濟變差，民進黨還要「鎖國」，造成兩岸背離，台灣經濟更快崩壞，讓人更想前往大陸發展。沈直言，民進黨硬要砍掉兩岸，不只砍掉政治也砍掉經濟。她說如果沒有經濟，台灣也快呼吸窒息了，民進黨也就差不多了。

(中時電子報)