吳音寧上節目討拍喊告她 游淑慧：我只有這一個要求

北農總經理吳音寧再傳「假補助、真綁樁」爭議。（本報資料照片）

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中時電子報

台北農產運銷公司總經理吳音寧上任後風波不斷，昨（4）日她首度上政論節目替自己喊冤，澄清高薪250萬元實習生、魚翅宴、送洋酒等多起爭議，駁斥是「假新聞」，還不排除對爆料者提告。遭點名的游淑慧今（5）日得知消息後說，要告就告，「嗆要告我來立威，沒有什麼意見」，但她只有唯一要求，就是「請（吳）不要再濫用北農資源！」

她坦蕩地說，要告就告，並諷吳音寧不敢告議員、不敢告質疑的網友、更不敢告媒體，唯獨嗆要告她來立威，個人沒有什麼意見！但對此事只有唯一要求，「這次你可不可以用自己的錢來告？不要又用北農的法律顧問、北農的資源？」

游淑慧指出，吳送給溪洲長輩蔬果，用北農的錢！補助溪洲鄉公所及特定團體活動，用北農的錢！提供禮券給溪洲鄉公所摸彩，用北農的錢！現在連要告游淑慧，還要用北農的法律顧問、北農的資源嗎？

此外，對於吳上電視政論節目，她也質疑，北市長柯文哲不是最討厭政論節目嗎？吳音寧有冤不在議會殿堂上嚴正說清楚、不用北農新聞系統快速來澄清，反而選擇用「同溫層」的政論節目來嗆聲，目的是？讓網友留言，「要告解還是要討拍？」

游淑慧問，是因為姚姚（姚文智）的力挺，還是因為綠營同志的溫暖包圍？並指出，看到政論節目中的吳音寧一改在柯市長旁的姿態、變得非常強勢！很清楚這是民進黨「打柯」戰火的延燒，而挺吳音寧變成綠營北市選戰必要任務！但，這種沒有是非的硬挺，北農與台北市何其無辜？

(中時電子報)

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