為何夾娃娃機隨處可見？ 學者點出最大問題

街頭林立的夾娃娃機，已成為年輕人與學生族群的「小確幸」。(本報系資料照)

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中時電子報
／綜合報導

台灣民眾最近應該都有發現不管是商圈、夜市甚至是一般路邊店家，都可見到夾娃娃機店，甚至還出現一條街就有10間夾娃娃機店的「榮景」，但這些情況看在學者眼裡卻是警訊，主要是因為台人長期「低薪」導致不敢大額消費，因此只能追求這種用銅板就能得到的小確幸。

根據中評網報導，去年4月全台娃娃機店數是1093間，到了今年暴增到4395間，一年之間成長了3302間。其實夾娃娃機低成本、低風險，不會像傳統加盟投資，需要投資幾十萬至上百萬，夾娃娃機的投資成本僅需要幾千元，就可當台主(指：租賃夾娃娃機的租客即稱為台主)提供了微型創業好的利益，且快速複製擴充，且就算賠錢也僅損失幾千元而已。

長期研究台灣商圈發展的逢甲大學公共事務與社會創新研究所助理教授黃志彥表示，台灣的娃娃機熱潮，主因是「內需型經濟衰退」所導致，年輕人對社會與未來發展的不確定性，缺乏長期目標追求，只追求比較輕鬆的工作，也比較願意嘗鮮追求創意。且民眾在政治環境鬱悶下、經濟前景不佳的條件，藉由夾娃娃得到成就感，可以得到周邊觀眾英雄式的歡呼，同時又有附加價值，將娃娃送給異性友人、上司等營造人際關係。

夾娃娃機店展店速度快，但月營收卻急速下滑。(本報系資料照片)

而台灣受限經濟條件，薪資無法快速成長，民眾想多賺一點，就只兼差打零工，經藉由經營娃娃機獲得而外收入，青年也因為台主身份，擁有創業家的經驗，這是年輕人在台灣既有環境中的創業選擇，因為台灣消費市場規模不夠大，年輕人認為社會上的成功都被老人佔據，對小型創業比較有興趣。

最後，黃志彥表示因為低薪關係，民眾只能選擇「無痛消費」，每次只要一枚銅板就能得到小確幸，這也是台灣目前內需經濟衰退的替代產業，很多商圈黃金店舖退租之後，租金太高無人敢租，這時短租的娃娃機商店剛好補上這個空擋。

(中時電子報)

文章來源：中評社 原文

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