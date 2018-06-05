腸胃科醫師養生撇步：喝水多加這個動作才正確

2018年06月05日 08:41 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

夏日炎熱高溫，喝水消暑是必然選擇，但如何正確補充水分，可是維持夏日活力的一大關鍵！腸胃科醫師透露，補充水分不是張嘴喝而已，最重要的步驟是「含一含再喝」，而這也是日常養生的一大秘訣。

電視上常見大口補充水分的畫面，但這樣的喝水動作，看在專業醫師眼裡，是絕對的不正確。宏恩醫院胃腸肝膽科暨家庭醫學科主任醫師譚健民在《國家網路醫藥》發文表示，咕嚕咕嚕大口喝水看似暢快，卻容易喝入過多空氣，造成胃腸的不適，他建議先將水「含一含再喝」，可避免吞入過多空氣而導致脹氣。

譚健民也指出，含一含再喝的喝水動作，除了避免吞入太多空氣，還有3種意想不到的好處。 夏日若喝冰水，含一含再喝可使入口的水溫變得與人的體溫相同，而不會過冷或過熱。

有些人會因快速喝水，導致胃一時間因快速膨脹，而刺激胃細胞分泌過多胃酸甚至消化酶，使胃長期處於高酸以及高消化酶的環境中，進而使得胃黏膜受到傷害。

譚健民說，人們常在口乾時才想到喝水，「含一含再喝」可讓嘴巴有更充裕時間享受水的美妙滋味，進一步使得口腔黏膜接受水分的滋潤，是解除口乾舌燥的最好方法。

而每天該喝多少量呢？一般沒有明顯心血管疾病或腎疾病的成年人，譚健民建議，不論男女其每日基本飲水量皆落在2000〜2500 cc之間(正確每日飲水量可以請教醫)， 因此應先估計出每人每日的基本攝水量，而在大熱天時每日應再多攝取500〜800cc以上的水量。

譚健民提醒，隨餐服用的果汁、汽水、各式飲料、餐後茶類、咖啡、三餐所喝的湯水等，都不算入每天必需要攝取水量的總量，但習慣以茶水代替白開水者，則算入攝取的水量。

(中時電子報)