吳音寧喊告「不再寬容」 他批：根本小蔡英文

2018年06月05日 08:43 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

繼「送菜案」後，北農總經理吳音寧又被市議員踢爆送60支洋酒給民進黨台北市黨部，遭到北檢分案調查。吳昨(4日)首度上政論節目針對高薪、魚翅、送禮等爭議，一一澄清，強調過去外界的諸多指控，全都是「假新聞」，不排除提告。前國民黨文傳會副主委毛嘉慶對此表示，看著節目他(吳音寧)講話的模樣，根本就是個小蔡英文。此文一出，網友直喊：貼切。

不甘被外界貼「神隱少女」、「高薪實習生」，標籤，吳音寧4日首度上政論節目「鄭，知道了」，針對各項爭議作澄清。

吳音寧表示，自己的月薪是14萬元，根本不知道年薪250萬元的算法是從何而來。魚翅宴爭議。她批爆料的台北市議員參選人游淑惠捏造假新聞。至於旗山香蕉殺到1公斤只賣1元，她強調這也是假新聞！哪裡買得到一公斤一元的香蕉？很多民眾都拿著新聞到產地要買一公斤一元的香蕉，產地的人都很火大。

吳說，不只是游淑慧，過去有太多抹黑、造謠，她已請北農的法律顧問研議如何處理，不排除提告。

毛嘉慶在臉書貼文指出，吳音寧上節目說，他過去是寬容面對…看著節目他講話的模樣，根本就是個小蔡英文，大家覺得呢？網友回應「小蔡英文....真貼切！」「我一直覺得他們很港面」「他們倆個講話的聲音聽起來很好笑 中氣不足 也沒有甚麼重點」「連髮型都像！」「真像!傲慢加三級!」

(中時電子報)