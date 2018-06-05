NBA》美作家：聯盟頂級球星不喜歡柯瑞了

勇士隊後衛柯瑞。(美聯社)

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中時電子報

勇士隊柯瑞(Stephen Curry)是當今最厲害的射手，也是全聯盟的人氣王與看板球星。不過有傳聞指出，柯瑞近年驚人的竄紅速度，反而讓他失去了其他頂級球星的尊重。換言之，包括詹姆斯(LeBron James)在內的大球星都不那麼喜歡柯瑞了。

美媒《商業內幕》引述體育作家馬可斯湯普生(Marcus Thompson)的說法，指出柯瑞與詹姆斯原本關係良好，柯瑞一直視詹姆斯為良師與前輩。不過兩人的關係迅速出現變化，這讓柯瑞很納悶，為什麼詹姆斯對他不再友好。

事實上除了詹姆斯，被馬可斯湯普生點名的還有杜蘭特(Kevin Durant)、韋斯布魯克(Russell Westbrook)，他們也看不慣柯瑞這麼紅，而且這個情況是從2016年就開始了。他們最不爽的是為何他們經常被酸民圍攻，而柯瑞似乎都不會成為酸民和媒體的目標。

柯瑞自己也察覺到這種變化，因此更努力、更謙虛地要證明自己，希望能夠被他們接受，但結果只是讓他們「被迫要尊重柯瑞」，而不是由衷地佩服他。

馬可斯湯普生說：「如果他們可以說出真心話，他們會說他們不喜歡柯瑞那麼紅，特別是韋斯布魯克。詹姆斯他們可能還不是真的討厭柯瑞，但他們肯定很想壓壓柯瑞的氣焰。」

無論別人怎麼想，柯瑞已經是未來名人堂的成員，並且擁有廣大球迷的支持。就算柯瑞無法「以德服人」，至少在他的神射面前，那些大球星也只能乖乖閉上嘴。

(中時電子報)

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