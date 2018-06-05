F-16墜毀五分山 軍方：找到飛官13塊血塊

國軍六軍團作戰處上校處長賴政豐對外說明搜救進度。(黃世麒攝)

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軍、警、消各單位共組122人救援小組，5日持續在新北市五分山區搜索失事墜毀的F16戰機殘骸及飛官吳彥霆的大體。（黃世麒攝）
為利於搜救工作，軍方擴大管制範圍，媒體均被阻隔在4公里遠外的雷達站下方入口處。（黃世麒攝）
為利於搜救工作，軍方擴大管制範圍，媒體均被阻隔在4公里遠外的雷達站下方入口處，連消防局車輛進出都須出示相關證件才准予放行。（黃世麒攝）

漢光演習昨（4）日舉行，未料就發生墜機憾事！空軍少校飛官吳彥霆駕駛的F-16戰機於下午1時許，不慎撞擊新北市瑞芳區的五分山壁，因此殉職。搜救人員今（5）日清晨5時30分出動3隊、122人繼續搜救，並指出昨日已找到13塊血塊，以及大量飛機殘骸。

賴政豐談搜救情況

陸軍六軍團作戰處長賴政豐指出，撞擊點位在五分山步道2.9公里的北面山壁，山壁離步道約10多米，破碎殘骸散布方圓2、300公尺，昨日已找到13塊飛官的血塊，還有大量飛機殘骸（最大約手臂寬），以及內衣褲、抗G飛行衣，對此研判吳彥霆已經殉職。

賴政豐表示，軍方與消防局今天共出動122人，將分成三個小組搜尋，主要重點放在其中二個小組搜尋五分山北側2.9公里處步道的方圓2、300公尺範圍戰機撞擊點，一個小組搜尋戰機殘骸搜尋。另一小隊在登山步道南側搜尋；。於殘骸的散布面很多在陡坡，所以搜救員需採繩索垂降方式搜救。

賴政豐說，除了昨天發現吳彥霆13片屍塊與內衣褲，目前已找到約一個手臂大的機身殘骸，但還不確定是戰機的哪個部位。

至於肇事原因及過程，賴政豐表示，需由空軍鑑識小組做專業鑑定，陸軍六軍團是負責地面部分。另外媒體問及家屬是否會前來？賴回應，這部分尚不清楚，一樣由空軍方面處理。而若有最新進度，下午會再進行說明。

(中時 )

陸軍六軍團作戰處長賴政豐今（5）晨指出，昨（4）日已找到飛官吳彥霆的13塊血塊，以及大量飛機殘骸。（張穎齊攝）
軍警消目前在五分山進行搜救中，入口處則處於封鎖狀態。（張穎齊攝）
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