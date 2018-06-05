爭什麼？蔡英文的7.77與馬英九的9.2都不夠看 阿扁才是冠軍

總統蔡英文(右)與前總統馬英九。(本報資料照)

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中時電子報

曾經，在政治議題上，最火紅的數字莫過於「689」，只要網友在網路上批評馬政府支持者，都會用這數字開酸，但自從2016年蔡英文總統大選也拿到同樣689萬票數時，這數字就沒落了。取而代之，要批評馬英九政府鐵粉的就罵「9.2」、若批蔡英文政府鐵粉的就酸「7.77」，近期9.2與7.77在論壇上互噓，但其實這兩個數字都還不是最低，2006年陳水扁的「5.8」才是冠軍。

◎ 「5.8」出處

2006年5月16日，台灣團結聯盟公佈扁政府執政六週年問卷調查，結果滿意度為僅5.8％。

◎ 「7.77」由來

2018年5月15日，在蔡英文執政快滿兩年，DailyView網路溫度計透過大數據分析，蔡英文正面評價僅7.77％。讓網友拿7.77酸支持蔡英文政府的人，但也有疑似7.77的網友質疑這創辦人是朱立倫表弟，數字不公。而蔡政府執政讓網友最不爽的前三名就是「勞基法」、「卡管」、「815全台大停電」。

◎ 「9.2」由來

2013年9月15日，年代新聞民調中心公布調查，因立法院長王金平涉入關說案，引發政壇風暴，馬英九民調再創歷史新低，驟降只剩9.2％。也讓9.2成PTT流行用語，用來酸支持馬英九政府的人。

◎ 「689」由來

2012年總統大選時，馬英九以689萬1139票當選總統，也讓網路鄉民在批評馬政府時，都會用689來酸。但因為2016年總統大選，蔡英文以689萬4744票當選，原先網友會酸蔡支持者是「689 2.0」，但689還是沒落了。

(中時電子報)

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