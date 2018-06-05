台派打臉蔣經國時代 網：知道懷生國中紀念誰嗎？

蔣經國(右3)親民形象深植人心。(本報系資料照)

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中時電子報
/整理報導

有網友在批踢踢發問現在的政治人物是不是比不上前總統蔣經國，當時蔣故總統時任行政院長推動十大建設，引領台灣走向經濟繁華的年代。有網友反駁是「日本留下的建設」和「美國援助」的緣故，但是被L網友打臉說每次台派都拿這兩點打臉，但是天下沒有白吃的午餐，美援的背後是要台灣賣命的。而且美援只到1965，十大建設就沒有美援的事情了。

L網友於批踢踢表示，每次台派講到兩蔣時代的建設發展，就是反駁「日本留下的基礎」和「美援」，但是美國人會無緣無故免費援助台灣？「美國人援助台灣，是要老蔣幫忙派兵海上封鎖，空中偵查，敵後滲透替老美賣命挖情報的」。知道懷生國中紀念誰嗎？能想像隻身一人深入敵境上空，可能有一天就無法看剛出生的女兒長大的心情嗎？當時全世界都在冷戰，台灣在冷戰的第一線，台派不敢提台海戰爭的要素，好像戰爭不干台派的事。其次，美援只到1965年，十大建設就沒有美援的事情了。而台灣一路都維持高度成長，一直持續到1990年之後。

L網友感嘆這就是這幾年轉向認同中華民國，拒絕台派論述的主要原因之一。中華民國是先烈犧牲奉獻創建並守護來的，他敬佩那些無私奉獻的前人。而這些台派，放眼望去盡是背信忘義，說謊成性之流，不知感恩為何物！

(中時電子報)

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文章來源：PTT論壇網址

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