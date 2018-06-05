影》大聯盟選秀狀元出爐！他今年曾飆無安打

2018年06月05日 09:22 中時電子報 蔡銘仁

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Auburn faces Northeastern today at 1 P.M. CT. The Tigers took 2 of 3 from the Huskies in March 9-10 at Plainsman Park



Highlights:

Brendan Venter and Brett Wright hit two home runs each in the series



Casey Mize tossed the 9th no-hitter in program history pic.twitter.com/iElXt81Eat — Power of Dixieland (@PwrofDixieland) 2018年6月1日

大聯盟選秀今(5日)登場，備受矚目的選秀狀元籤，掌握在老虎手中，最後他們挑走來自東南聯盟的奧本大學投手米茲(Casey Mize)，他今年曾投出無安打比賽，《ESPN》記者卡拉斯尼克(Jerry Crasnick)認為，米茲可能是自普萊斯(David Price)後，該聯盟出產的最佳投手。

現年21歲的米茲，大學時期共投16場先發，戰績10勝5敗、自責分率2.95；值得一提是，他在109.2局投球中，送出151K，但僅12次保送，控球能力相當傑出。今年美國時間3月9日，米茲投出奧本大學隊史第9次無安打比賽，技驚四座。

今天選秀會，米茲沒有到現場，而是和隊友及家人，一起待在奧本大學看選秀結果。結果出爐後，隊友們替他鼓掌叫好，米茲情緒激動、無法言語，他直言，「這意義非凡，很感謝老虎選我當他們的選秀狀元，這是很難以言喻的感覺。」

大聯盟記者貝克(Jason Beck)指出，米茲和前「虎王」韋藍德(Justin Verlander)，是完全不同類型的投手，米茲速球均速約90英里上下，不過指叉變速球、切球等變化球，投得相當出色。老虎總管艾維拉(Al Avila)認為，米茲的第二球種，水準跟韋藍德當初選秀時相近。

一名國聯球隊的球探表示，米茲的速差運用得很好，也能隨心所欲控制自己的球路，「尤其指叉球投得很棒，他也能控制它。」一般來說，要每個球路都投出好球，並不容易，但米茲能做到這樣的事。

儘管看米茲過去的表現，不少球探評價這名投手，已經具備挑戰大聯盟的實力，不過老虎想循序漸進養成，艾維拉強調，重建是走長期的，必須對頂級新秀有耐心，確保他們健康無虞。能挑戰大聯盟，是米茲的夢想，但他第一指名卻不是，比起個人目標，他更以球隊為重。

奧本大學教練湯普生(Butch Thompson)直言，米茲的人格特質，也是讓人驚豔之處，「他能獲得隊友們的尊敬，對訪問及球隊，都能應對得宜，這很不簡單。」卡拉斯尼克認為，米茲的模組，就類似同樣來自奧本大學的前大聯盟球星哈德森(Tim Hudson)。

(中時電子報)