影》大聯盟選秀狀元出爐！他今年曾飆無安打

奧本大學投手米茲成為今年大聯盟選秀狀元。(截自IG)

友善列印
中時電子報

大聯盟選秀今(5日)登場，備受矚目的選秀狀元籤，掌握在老虎手中，最後他們挑走來自東南聯盟的奧本大學投手米茲(Casey Mize)，他今年曾投出無安打比賽，《ESPN》記者卡拉斯尼克(Jerry Crasnick)認為，米茲可能是自普萊斯(David Price)後，該聯盟出產的最佳投手。

現年21歲的米茲，大學時期共投16場先發，戰績10勝5敗、自責分率2.95；值得一提是，他在109.2局投球中，送出151K，但僅12次保送，控球能力相當傑出。今年美國時間3月9日，米茲投出奧本大學隊史第9次無安打比賽，技驚四座。

今天選秀會，米茲沒有到現場，而是和隊友及家人，一起待在奧本大學看選秀結果。結果出爐後，隊友們替他鼓掌叫好，米茲情緒激動、無法言語，他直言，「這意義非凡，很感謝老虎選我當他們的選秀狀元，這是很難以言喻的感覺。」

大聯盟記者貝克(Jason Beck)指出，米茲和前「虎王」韋藍德(Justin Verlander)，是完全不同類型的投手，米茲速球均速約90英里上下，不過指叉變速球、切球等變化球，投得相當出色。老虎總管艾維拉(Al Avila)認為，米茲的第二球種，水準跟韋藍德當初選秀時相近。

一名國聯球隊的球探表示，米茲的速差運用得很好，也能隨心所欲控制自己的球路，「尤其指叉球投得很棒，他也能控制它。」一般來說，要每個球路都投出好球，並不容易，但米茲能做到這樣的事。

儘管看米茲過去的表現，不少球探評價這名投手，已經具備挑戰大聯盟的實力，不過老虎想循序漸進養成，艾維拉強調，重建是走長期的，必須對頂級新秀有耐心，確保他們健康無虞。能挑戰大聯盟，是米茲的夢想，但他第一指名卻不是，比起個人目標，他更以球隊為重。

奧本大學教練湯普生(Butch Thompson)直言，米茲的人格特質，也是讓人驚豔之處，「他能獲得隊友們的尊敬，對訪問及球隊，都能應對得宜，這很不簡單。」卡拉斯尼克認為，米茲的模組，就類似同樣來自奧本大學的前大聯盟球星哈德森(Tim Hudson)。

(中時電子報)

NBA》勇士利多消息 伊戈達拉可望… NBA》G2克雷湯普生自我催眠帶傷…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。