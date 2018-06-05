信義公益基金會「集點子大賽」提案成長6.5倍

2018年06月05日 09:30 中時電子報 綜合報導

今年四月台灣正式成為高齡社會，全民都在關心「面對八年後即將邁入『超高齡』，我們是否準備好了？」還有一群人正積極獻策，勇於提出對高齡議題的創新構想。信義公益基金會連續三年舉辦「集點子大賽」高齡議題創意競賽，今年總收件數突破900件，比去年成長650%。提案人超過八成是30歲以下青年，另有4%是由50歲以上熟齡族親自提案。為了讓這些提出的創意引起更多的關注與共鳴，每個點子需獲得15個人投票附議方能進入競賽，目前開放網路附議至今天(6/5)晚間23:59截止，信義公益基金會呼籲關心高齡議題的民眾盡快上網為好點子附議一票。

「集點子大賽」是一項低門檻，只要有心人人都能參與的活動，以高齡計畫為主體，藉由徵件競賽來發掘長者的夢想為其圓夢，讓長者探索自身未知的潛力開展第三人生，或是任何為長者增進幸福生活的好點子。凡是關心高齡議題的個人，只要以300個字以內寫出點子構想，並附上構想意象圖片一張就能完成報名，每個人還可報名數個點子。

信義公益基金會今年首度邀請大學開設高齡主題課程的教師將活動納入課程，鼓勵大學生將課堂學習心得化作構想，報名參加競賽。邀請一寄出立刻獲得許多教師熱烈迴響，因此今年報名特別踴躍，大學生提案更佔總提案數的75%。目前學生們也透過網路串連，將這股「關懷高齡青勢力」擴散出去，也期待不同世代的民眾齊來關心，為中意的好點子投票附議。

信義房屋提供

今年「集點子大賽」預計頒發24個獎項，首獎獎金一萬元，在網路獲得最多人支持的前三名另有人氣獎作為鼓勵。信義公益基金會除了上半年透過「集點子大賽」遴選創新點子，並自七月起舉行「共好行動徵選」，邀請有執行力的團隊以今年獲獎的點子為藍本，提出更多元創新的最佳行動計劃，角逐總獎金200萬元、最高執行經費加影像記錄補助50萬元，讓創意不只是夢想，更能進一步具體實踐，由全民接力共創台灣高齡幸福生活。

(中時電子報)