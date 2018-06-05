影》曾傳出找到黑盒子 軍方：目前還未發現

2018年06月05日 09:32 中時電子報 吳佩珊 、 黃鈺潔 、中國時報/ 張穎齊 、中國時報/

一早搜救現場已濃霧瀰漫，增加了些許搜救困難，但搜救隊仍不放棄，繼續搜尋。（張穎齊攝）

早上九點曾傳出找到F16的黑盒子，但軍方目前表示還未找到，若找到黑盒子，將持續關注最新消息。

五分山氣象雷達站現場，設置了臨時的中華民國特搜總隊勤務指揮中心。（張穎齊攝）

一早搜救現場已濃霧瀰漫，增加了些許搜救困難，但搜救隊仍不放棄，繼續搜尋。（張穎齊攝）

空軍飛官少校吳彥霆昨（4）日駕駛F-16戰機墜毀在五分山，軍方與消防隊今（5）日共出動3隊122人前往山區繼續搜救，而稍早有媒體報導找到黑盒子，對此，陸軍六軍團作戰處長賴政豐駁斥「還未發現黑盒子」，若有最新進度會再說明。

中華民國特搜總隊共分成3隊、122人前往山區搜救，由特戰部隊與消防員混合編組，其中2隊正在撞擊點方圓2、300公尺範圍搜索，另1隊在登山步道南側搜尋；由於殘骸的散布面很多在陡坡，所以搜救員需採繩索垂降方式搜救。

五分山氣象雷達站現場，設置了基隆市後備指揮服務台，而基隆碇內承福宮主委林旻勳（左一）也在服務台提供物資。（張穎齊攝）

賴政豐表示，昨（4）日已找到吳彥霆的13塊血塊，以及大量飛機殘骸，但尚未找到黑盒子。

而一早搜救現場已濃霧瀰漫，增加了些許搜救困難，但搜救隊仍不放棄，繼續搜尋剩下碎片、屍塊及黑盒子的下落。

五分山氣象雷達站，今日一早便濃霧瀰漫。（張穎齊攝）

另外，離墜機點不遠的五分山氣象雷達站現場，也設置了臨時的中華民國特搜總隊勤務指揮中心，以及基隆市後備指揮服務台，而基隆碇內承福宮主委林旻勳也在服務台提供物資，慰勞辛勤的搜救人員。

(中時電子報)