路透：美擬派軍艦經台灣海峽 對台軍售改逐案審

2018年06月05日 09:40 中時電子報 蔡萱

就在中美關係正因貿易糾紛以及與北韓核武危機而緊張的情況下，美國官員表示，美軍原本考慮派航空母艦經過台灣海峽，但怕此舉引發中國大陸強烈反彈，因此正在考慮改派軍艦經過台灣海峽。除此之外，美國也擬一改過去對台軍售採搭售方式改為逐案審查。

據《路透》報導，美軍艦經過台灣海峽可能被視為是美國總統川普，在解放軍進行一系列軍事演習之後支持台灣的舉動。

美國官員也稱美方過去已經考慮過一年派一次航空母艦經過台灣海峽的方案，但最終擔心此舉會引起中國大陸強烈反彈，所以最後不考慮執行這個方案。美軍目前正在考慮比較不挑釁的方案，那就是改定期派美國海軍軍艦通過台灣海峽。

美軍上一次有航空母艦通過台灣海峽是在2007年，當時是小布希（George W. Bush）派出了小鷹號航空母艦（USS Kitty Hawk），該航母在此之前也曾多次經台灣海峽。至於上次有美軍軍艦行經台灣海峽則是在2017年7月。

美國總統川普在2016年當選時曾打破美國的慣例，和台灣總統蔡英文通電話。但近來川普因北韓核武危機而尋求中國大陸的協助，也讓川普對台灣的言論趨於低調。此外，中美近來也在嘗試為價值500億美元商品加徵25%關稅的貿易糾紛，積極尋找出路。

同時美國官員也透露，看來目前美國不會派出高級官員在6月12日參加台北內湖新的AIT落成儀式，主因是因為這一天與在新加坡舉行的川金會撞期，不過也透露9月的揭幕儀式仍有機會派出官員參加。

除此之外，自川普上台以來，美國已批准對台價值達14億美元的軍售案。美國官員也透露，美國擬改變對台軍售的方式，由以往搭售方式改為逐案審查。

(中時電子報)