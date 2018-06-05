路透：美擬派軍艦經台灣海峽 對台軍售改逐案審

F/A-18大黃蜂戰機降落在於沖繩附近的小鷹號航空母艦上。(圖/美聯社)

友善列印
中時電子報

就在中美關係正因貿易糾紛以及與北韓核武危機而緊張的情況下，美國官員表示，美軍原本考慮派航空母艦經過台灣海峽，但怕此舉引發中國大陸強烈反彈，因此正在考慮改派軍艦經過台灣海峽。除此之外，美國也擬一改過去對台軍售採搭售方式改為逐案審查。

據《路透》報導，美軍艦經過台灣海峽可能被視為是美國總統川普，在解放軍進行一系列軍事演習之後支持台灣的舉動。

美國官員也稱美方過去已經考慮過一年派一次航空母艦經過台灣海峽的方案，但最終擔心此舉會引起中國大陸強烈反彈，所以最後不考慮執行這個方案。美軍目前正在考慮比較不挑釁的方案，那就是改定期派美國海軍軍艦通過台灣海峽。

美軍上一次有航空母艦通過台灣海峽是在2007年，當時是小布希（George W. Bush）派出了小鷹號航空母艦（USS Kitty Hawk），該航母在此之前也曾多次經台灣海峽。至於上次有美軍軍艦行經台灣海峽則是在2017年7月。

美國總統川普在2016年當選時曾打破美國的慣例，和台灣總統蔡英文通電話。但近來川普因北韓核武危機而尋求中國大陸的協助，也讓川普對台灣的言論趨於低調。此外，中美近來也在嘗試為價值500億美元商品加徵25%關稅的貿易糾紛，積極尋找出路。

同時美國官員也透露，看來目前美國不會派出高級官員在6月12日參加台北內湖新的AIT落成儀式，主因是因為這一天與在新加坡舉行的川金會撞期，不過也透露9月的揭幕儀式仍有機會派出官員參加。

除此之外，自川普上台以來，美國已批准對台價值達14億美元的軍售案。美國官員也透露，美國擬改變對台軍售的方式，由以往搭售方式改為逐案審查。

(中時電子報)

科學家以3D列印製作眼角膜 可確… 星巴克創辦人退休 打算出馬參選…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。