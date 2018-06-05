年輕人投票率恐低？柯粉曝真心話「柯要贏實在很拚」

2018年06月05日 09:47 中時電子報 謝雅柔

2018年底台北市長選舉，據旺旺中時媒體集團最新民調顯示，在三雄爭霸下，丁守中以40.2％支持度領先柯文哲5.5個百分點，姚文智則以12.2％墊底。有網友認為年底有反同婚公投、勞權公投，「今年年輕人投票率會超乎想像」，不過有名自稱是柯粉的網友不認同，並表示「除非有像年改團體救了世大運這種事，不然柯要贏實在很拚」。

近期許多民調出爐，國民黨台北市長參選人丁守中都暫時領先欲爭取連任的柯文哲。然而，2012年擁有大批年輕人支持的柯文哲，這次是否能再次藉由年輕人的支持獲勝成外界關注焦點，也有許多人討論這次選舉，年輕人的投票率會有多少。

有網友在PTT發文指出，今年年底有個反同婚公投，還有勞權公投，「今年年輕人投票率會超乎想像」。對此，網友則回應表示「年輕人若沒情緒的刺激 投票率是低的」、「現實上反同婚的絕對比預期的高」、「我還真的因為反同婚 被我同學催票去投」、「台北市或許會蠻高的吧 其他縣市就不一定了」。

此外，有名自稱是柯粉的網友指出，他也不覺得年輕人投票率會比2014高，他說那個時候有整個社會氛圍的氣勢還有一個希望，但現在整體社會的氛圍沒有當初期望改變的感覺，更像是整體放棄的氛圍，投票積極度應該是有差。他說除非有像是年改團體救了世大運這種事件，不然柯要贏實在很拚，「就看看是否真有天命吧！」

也有網友直言「很難比2014、2016還高吧」。該網友說當時年輕人處於打倒國民黨，把台灣願景都放在民進黨身上，有個明確投票目標，現在不切實際的夢也該碎了。他說柯文哲也只有台北市民可以投，其他縣市又有哪些可以投票的對象。「要衝高年輕人的投票率?把2016當成最高點吧」。

(中時電子報)