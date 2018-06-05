MLB》托瑞斯未滿22歲炸10轟 洋基隊史第二年輕

2018年06月05日 09:50 中時電子報 蔡銘仁

托瑞斯(Gleyber Torres)自升上大聯盟後，表現越來越火燙，洋基今(5日)與老虎雙重賽首戰，在球隊落後1分時，托瑞斯挺身而出，用本季第10轟幫助球隊追平，同時以21歲又173天年紀，是自1951年米奇曼托(Mickey Mantle)寫下紀錄後，洋基隊史第二年輕達此成就的菜鳥。

這場比賽，洋基雖被先馳得點，不過3上靠著托瑞斯炮轟老虎先發沃哈根(Drew VerHagen)，一舉扳平比分。托瑞斯前次開轟，是在美國時間5月25日，這回這發全壘打，讓他能與曼托、狄馬喬(Joe DiMaggio)齊名，成為22歲前打出10轟的3名洋基打者之一。

托瑞斯全壘打後，洋基打線4上爆發，由柏德(Greg Bird)及羅麥(Austin Romine)開轟領軍，洋基一連6個人次都擊出安打，單局灌進6分。獲得7分支援，給洋基王牌塞弗瑞諾(Luis Severino)吃了顆定心丸，他威風八面投8局只被打4安、失2分，飆出10K。

洋基投打俱佳，終場7比4力克老虎，拔得頭籌。洋基總教練波恩(Aaron Boone)特別讚賞塞弗瑞諾的表現，「我們讓王牌先上，就是希望他能吃下長局數，他也著實投了8局。他持續扮演輪值中的支柱，我們需要長局數，他則是專注製造出局、進攻好球帶，是場讓人印象深刻的先發。」

羅麥形容，塞弗瑞諾在投手丘上，就像隻鬥牛犬，「他對投球充滿自信，即便比賽當天狀況不是最好，他還是能投出好球，我想這就是王牌的架勢。」塞弗瑞諾連續繳第10場優質先發，賽戰績9勝1敗、自責分率2.20。洋基拉出五連勝，戰績38勝17敗，持續暫居美聯東區龍頭。

(中時電子報)