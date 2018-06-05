法網》記者荒唐提問 小威廉絲老公憤怒！

美國網球天后小威廉絲。(美聯社)

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中時電子報

小威廉絲(Serena Williams)和莎拉波娃(Maria Sharapova)在今年法網的對決泡湯，小威因為受傷而不得不忍痛放棄這個修理莎娃的好機會。一位記者的荒唐提問更是挑起了小威丈夫奧漢尼安(Alexis Ohanian)的怒火。

一位記者在法網記者會上詢問小威，「妳是否因為莎娃太漂亮而感受威脅？還有其他女將曾經讓妳感到威脅嗎？」更扯的是，該名記者說他足足等了14年才決定問小威這個問題。

這是什麼狗屁話？奧漢尼安非常不滿，他在推特上表示：「等了14年，就為了問這種東西？那我請你的下一個問題也留到14年之後。」

小威豪氣地回答：「沒有任何人能威脅到我，就這樣。」

該名記者所說的14年，是指2004年的溫網，莎娃在決賽擊敗了小威。唐納川普(Donald J. Trump)那時候稱讚「莎娃真是太漂亮了，她超模等級的長相嚇住了小威。」

川普現在是美國總統了，所以那位記者才想詢問小威的看法，事後他貼出一篇制式的道歉文：「我畢生都在對抗種族、性別歧視與恐同，如果我的問題有恭維川普或是傷害小威的地方，我道歉。」

莎娃也嘲笑過小威像個男人：「她的肌肉比你們在電視上看到的大一倍。」從此之後莎娃再也沒贏過小威，因為小威每次碰到莎娃必定出盡全力。這次小威狀況不佳，乾脆賽前就退出，絕對不給莎娃撿便宜。

(中時電子報)

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