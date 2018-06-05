商八地上權第4次招商！南市府招商調整條件

2018年06月05日 10:30 中時 鄭雅文

台南市政府和國有財產署合作開發位於南區中華西路一段、新興路口的商業區土地，以設定地上權方式希望能引進民間機構投資營運，這次是第四次招商，為提升廠商投資意願，在綜合考量市場和潛在投資者意見下，市府決定調整招商條件更具投資開發彈性。

市府經發局副局長蕭富仁表示，該開發案「南市南區鹽埕段商八國有非公用土地開發案」，為市府和國有財產署共同合作開發鹽埕段3100等5筆國有土地，基地位於南區中華西路一段、新興路口東南側的商業地，面積約2.3公頃，以設定地上權方式引進民間投資營運，地上權存續期為50年，並得申請延長20年。

他指出，該塊國有地開發案地形方正條件佳，鄰近安平港、台86快速道路、國道1號、3號、台南機場、奇美博物館等，交通方便，發展潛力大，前三次招商雖都有潛在投資者詢問招商細節，但最後仍無業者投標，為提升廠商投資意願，在綜合考量市場和潛在投資者反映，向國有財產署爭取同意市府調整部分招商條件，獲財政部核定，招商條件更具投資開發彈性。

這次招商條件市府調整資格，除開放經營項目為觀光旅館、購物商場外，還有商業辦公室和其他商業設施；開發期可分兩期，第一期開發範圍興建期最多4年，第二期開發範圍興建期至多8年；權利金在興建期間採分四期收取；興建期土地租金按土地當期申報地價年息1.2%計收；營運期年租金3%，其中1.3%配合申報地價調整，1.7%不隨申報地價調整。該開發案已在5月22日公告，公告至8月27日止。

(中時 )