救蕉價 嘉義縣啟動外銷機制

2018年06月05日 10:29 中時 呂妍庭

香蕉產地收購價慘跌，嘉義縣政府採取應變措施救蕉農，5日上午嘉義縣長張花冠偕同進口商開記者會，宣布本周啟動香蕉外銷出口日本列車，初期目標暫定300公噸，將以每公斤向14元向農民收購，另農業處也媒合中部香蕉加工業者採購香蕉進行加工，預估數量達100公噸，希望能藉此帶動國內市場價格。

目前產地香蕉價格仍維持在每公斤1元、3元和6元的水準，張花冠說，為協助香蕉產銷調整，近日在議員陳文忠協助下，已陸續媒合通路商及加工業者採購轄內香蕉，除外銷和加工雙管齊下外，也將配合農糧署啟動C級品去化作業，自6日開始以每公斤3元補助方式收購去化次級蕉。

張花冠說，本周啟動的外銷機制，外銷等級收購價14元，次級品3元，因香蕉都出貨到國外，不在國內，相信對產地香蕉價格提升會有幫助，「但這只是救急」，強調台灣的農業政策應該調整，還意有所指丟香蕉、逼迫企業去買不是長久之計，外銷和去化才是辦法。

貿易商簡元宏指出，嘉義蕉外銷日本300噸是目標值，最終仍希望和產地長期合作，依一周出2、3個貨櫃換算，2個月內就出完，如日方反應不錯，會持續出貨。竹崎果農聯誼會長許永霖說，雖然300噸不算多，但起碼這些香蕉出口國外，價格又有誘因，相信農民反應會不錯。

(中時 )