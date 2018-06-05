MLB》刻意讓大谷避開左投？天使教頭這麼說

2018年06月05日 10:33 中時電子報 蔡銘仁

有別於季初，效力天使的大谷翔平近期打擊手感降溫，尤其對左投沒轍，截至昨天，對左投打擊率僅1成43，疑似有「恐左症」，天使今(5日)對上皇家左投達菲(Danny Duffy)，大谷並未被排進先發打序，不過，天使總教練索西亞(Mike Scioscia)未講明是考量對方派左投。

大谷來到大聯盟，對左右投的打擊表現，相差甚多；對右投打擊率高達3成29，6發全壘打全都是對右投擊出；對左投卻不理想，只有1成43。大谷昨面對遊騎兵，3打數揮出1安，唯一吞下1次三振，是遭出手點怪異的左投克勞迪歐(Alex Claudio)K掉。

大谷後天才要對皇家登板，今天卻未如計畫，排進先發打序，索西亞解釋，是想讓馬泰(Jefry Marte)上先發，讓大谷能專心準備投球，預計美國時間8日，才會重返先發打序。話雖如此，索西亞也認為現在的大谷，是正在繳些「學費」。

索西亞指出，左打者要熟悉左投，任何球員到大聯盟，都需經歷這段過程，現在看起來，大谷對左投打得不差，開始能看清楚球，要讓他對上左投，之後依然有機會。大谷近6場打擊陷小低潮，總計19打數僅打出2安，6戰打擊率1成05，也讓他本季打擊率跌破3成，來到2成83。

(中時電子報)