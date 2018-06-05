屏東大鵬灣水母大爆發 遊客驚奇

2018年06月05日 10:54 中時 潘建志

大鵬灣近日出現大量的端鞭水母，密密麻麻集中在大鵬灣休閒特區的遊艇碼頭海域，成為特殊景觀。（潘建志攝）

大鵬灣近日出現大量的端鞭水母，密密麻麻集中在大鵬灣休閒特區的遊艇碼頭海域，成為特殊景觀。（潘建志攝）

屏東大鵬灣海域近日出現水母大軍，密密麻麻群聚在海中，讓遊客看了嘖嘖稱奇。大鵬灣國家風景區管理處表示，春夏之際容易發生水母增生情況，大量出現可能是天氣炎熱，持續不斷高溫所致；鵬管處也提醒民眾水母有微毒性，不要用手直接碰觸。

大鵬灣今年從5月下旬開始出現水母，數量不斷增加，其中以休閒特區遊艇碼頭海域數量最多，海中布滿了密密麻麻的白點，細看可清楚見到許多水母不斷漂浮游動，從10幾公分到30公分都有，數量驚人。

鵬管處表示，大鵬灣是單一潮口的潟湖，水循環能力不強，底泥有機質多，容易在5、6月春夏之際，天氣開始變熱時讓水母增生。10多年前大鵬灣蚵架尚未拆除時，水中養分豐富，每年都會出現大量水母，不過近年來數量已相對少很多，這次大爆發研判是連續數日高溫所致。

大鵬灣常見的水母為端鞭水母和海月水母，2種都是台灣常見的水母，具有微毒性。雖然水母最多的遊艇碼頭附近海域未開放遊客下水，目前也仍未傳出水母螫人事件，但鵬管處仍提醒民眾，不要貿然下水或徒手觸摸水母，以免發生危險。

(中時 )