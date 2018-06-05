台中頭家國小游泳比賽展神威 70泳士狂掃64面獎牌

2018年06月05日 10:53 中時 王文吉

頭家國小游泳校隊李俊佑（右起）、吳震翔、李睿濬獲得國小中年級男子組亞軍。（校方提供）

頭家國小游泳校隊70位好手參加台中市長盃游泳錦標賽，風光抱回64面獎牌。（校方提供）

頭家國小學童黃晟恩（前起）、洪沙宣、魏明慧、謝沛家等，自從小學一年級起就接受游泳訓練。（校方提供）

有泳將搖籃之稱的台中市頭家國小游泳隊，在2017年市長盃游泳錦標賽中大放異彩，包辦18金、25銀、21銅佳績，還榮獲5項總錦標、破兩項大會紀錄。校長王玉龍表示，頭家國小以游泳為學校本位課程，從一年級開始就進行游泳課程，游泳校隊從創校成立至今，已獲得全市或全國各項賽事佳績，這次的台中市市長盃游泳錦標賽又一次給了頭家泳士漂亮的舞台。

從小學一年級開始就在頭家國小養成的游泳好手鄒元臻、吳依瑄、黃曼庭、邱羿甯等，報名高年級女子組接力賽，破兩次大會紀錄，除接力金牌到手，各自有各自單項的個人金牌，堪稱是頭家國小的女子黃金組合。吳依瑄說，在泳池練習是最棒的享受，除了可以跟同學一起切磋，更可以互相較勁讓大家都更加進步。

教練丁瑋君表示，孩子放學後的訓練課程包含個別及集體團隊訓練，每天頭家泳士們至少要完成5000公尺，甚至更多的基礎及技巧練習。教練蔡松樺、楊子龍也說，不論嚴寒或是盛夏，孩子們咬緊牙根撐了過來，也換取了一次比一次更進步的成績，他們都是從小一開始就在頭家養成的游泳好手，除了游泳比賽成績耀眼，也是學業品德兼顧的好學生。

校長王玉龍表示，頭家的泳士們之所以有這樣傑出表現，除了學校硬體設備、教練無私的經驗傳承與訓練、學生認真持續練習、學校行政團隊後勤支援與協助，泳隊家長後援會更是不可或缺的角色，從魏旗彣、張淑惠到現在的李弦穆會長，無一不是為了頭家泳隊盡心盡力，他們也是孩子們成功最強的後盾。

(中時 )