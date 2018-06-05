咖啡換政治！星巴克創辦人退休 打算參選美總統

星巴克創辦人兼執行董事長舒茲4日宣布，將在本月稍晚退休。（美聯社）

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中時電子報

在經營星巴克（Starbucks）36年後，創辦人兼執行董事長舒茲（Howard Schultz）4日宣佈，6月稍晚將退休。

據CNN財經網4日報導，舒茲在接受《紐約時報》（The New York Times）專訪時坦承，他可能考慮參選美國總統。

「我要在不製造更多臆測性頭條的狀況下老實告訴你，」他說，「已經有好一段時間了，我深切關心我們的國家－國內與日俱增的分裂，還有我們在全球的地位。」

後來他告訴CNN：「我想考慮一系列選項，其中可能包括公職服務在內，不過我距離對未來做出任何決定還很遠。」

現年64歲的舒茲是最敢直言政治的美國企業領袖之一，先前一直盛傳，他是民主黨可能推出的總統候選人。2016年他支持希拉蕊角逐美國總統，那年9月他告訴CNN，大家已經看到強烈的偏執，仇恨與分裂，而那種領導不是美國未來所需要的。

去年夏天維吉尼亞爆發白人至上主義暴力衝突後，川普說雙方都有錯，但舒茲不以為然。他批評道，「我的恐懼不只在於這類行為獲得允許與認可，更在於這類行為已經正常化，到了大家不再藏首藏尾的地步。」

舒茲經常探討種族議題，星巴克也對同婚，移民與川普的旅行禁令等社會議題採取積極的立場。去年星巴克就宣佈，打算在5年期間，雇用1萬名難民。此外，他也是照顧員工福利的先驅。從1988年起，星巴克就提供全職與兼職員工醫療保險。

(中時電子報)

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文章來源：Howard Schultz steps down at Starbucks, may consider run for president

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