《時來運轉》單場暨場中投注 NBA總冠軍本周出爐？

2018年06月05日 10:58 中時電子報 盧品青

台灣運彩單場暨場中投注場次預告(6月5日~6月11日)

1.「法國網球公開賽」：適時提供單場或場中投注。

2.「美國職籃」：總冠軍賽全面提供單場及場中投注。

美國職籃總冠軍賽第三、四場即將在6/7(四)、6/9(六)回到克里夫蘭騎士的主場進行，究竟騎士能否力挽狂瀾或是勇士就此聽牌，台灣運彩提供單場及場中投注，一起來關注。

3.「美國職棒」：提供10場單場或場中投注。

‧近期6連敗的邁阿密馬林魚，將在6/7(四)起與聖路易紅雀進行三連戰，台灣之光陳偉殷6/7(四)銜命上場力求勝投，台灣運彩提供單場投注，一起幫陳偉殷加油。

‧眾所期待的地鐵大戰即將在本周進行三連戰，近期4連勝的紐約洋基位居美聯東區龍頭，而紐約大都會則受4連敗之難，兩隊三連戰，誰能進補戰績？台灣運彩提供單場或場中投注。

4.「日本職棒」：提供6場單場或場中投注。

交流賽持續進行中，本週讀賣巨人在主場分別迎戰洋聯墊底的樂天金鷹以及龍頭西武獅，強弱懸殊的對戰組合能否對巨人戰績進帳有所幫助，台灣運彩提供單場或場中投注。

5.「足球」：提供40場單場或場中投注。

天天國際友誼賽 備戰2018世界盃

2018世界盃足球賽倒數10天，32支參賽球隊最近都緊鑼密鼓展開熱身賽，台灣運彩也搭上這波國際友誼賽列車，本週超過30場友誼賽將加開單場投注，包括以下多場由兩支世界盃參賽隊伍對戰的精彩賽事：

6/7(四)埃及對比利時

6/8(五)哥斯大黎加對英格蘭、塞內加爾對克羅埃西亞

6/9(六)日本對瑞士、沙烏地阿拉伯對德國、突尼西亞對西班牙

6/10(日)祕魯對瑞典、墨西哥對丹麥

6/12(二)哥斯大黎加對比利時、南韓對塞內加爾

感受即將到來的世界盃狂潮，台灣運彩邀請你鎖定這一波國際友誼賽小試身手，熟悉各參賽隊伍的實力，得以在世界盃期間大展腳拳，精準預測、百發百中。

備註：實際單場及場中投注賽事場次及賠率，以台灣運彩官網為主

(中時電子報)