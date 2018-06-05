好狗命！屏科大學生研發健康狗零食、合身狗服裝

2018年06月05日 11:15 中時 潘建志

愈來愈多人把毛小孩當成家人，日常生活規格均比照人類，屏東科技大學技職教育研究所學生曾以晴、陳易伸分別以「寵物犬機能性服飾設計」及「寵物健康零食」為研究主題，研發多款時尚功能兼具的寵物服飾及9種寵物創意零食，給毛小孩健康的衣食。

隨著少子化與家庭結構改變，台灣每年約有200億寵物經濟商機，且年年成長。看準市場需求，曾以晴、陳易伸決定以自身所學投入未來趨勢，並將研發商品舉辦特展，在學校圖書館展出。

曾以晴說，市面上狗服裝多半以人類角度製作，很多都只求可愛、好看，但狗狗本身並不舒服。她對布料材質及設計皆專精，因此以狗狗為主體，利用機能性布料，製作兼具透氣、彈性的衣物，讓毛小孩穿得舒適最重要。

曾以晴設計的犬用機能背心，在領口、腰部、背部都有隱藏式布料擴充，主人可以依照狗狗的身材、身形隨意調整，狗狗長大還是長胖都可以穿，不需要再另外購買造成浪費。衣服上也有LED及螢光條，提高安全性。

具有烘焙背景的陳易伸將天然食材如國產米穀粉、雞胸肉、菠菜等打製泥狀，讓狗狗好消化好吸收，研發的9種零食分為亮毛美膚、高鈣2大類別，加入魚肉、菠菜及亞麻子能讓毛髮光澤又健康，秋葵則能增加營養吸收、整腸健胃。未來他還打算開發毛家庭共食包，以共同食材不同調味，讓家庭成員共享。

(中時 )