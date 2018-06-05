台科大與美創業學校Draper簽約 共享新創資源

2018年06月05日 11:16 旺報 李侑珊

台科大與美國知名創業學校Draper 正式簽約合作 享新創連結和資源。（台科大提供）

台灣科技大學繼去年首度成功邀請美國矽谷創業學校Draper University來台舉辦創新創業訓練課程後，於近日正式簽訂合作備忘錄，台科大除了可以免費使用Draper U的空間及相關新創連結與資源外，台科大矽谷中心也將在Draper U正式啟用。

Draper University是由知名創投家Tim Draper 所成立的創業學校，是美國知名的創業加速器，不僅有各式各樣的創業相關課程，如程式設計、法律、行銷等，透過短期密集訓練，協助新創公司獲得創業投資或業務拓展，更能與矽谷知名創業家近距離交流學習。Draper University已經培養出來自76個國家超過700位的校友，並培育超過300多家以上的新創公司。

台科大校長廖慶榮表示，Draper University是各國都爭相爭取合作機會的知名創業加速器，台灣政府也積極邀請Draper U進駐台灣，協助培育台灣新創團隊。台科大不僅率先拔得頭籌於去年成功邀請Draper U首次到亞洲舉辦國際創業訓練營，此次更與Draper U正式簽訂合作備忘錄，這項合作實在非常不容易，期待為台灣及台科大的新創團隊帶來更多的資源。

廖慶榮說，台科大近年來一直強化國際連結並大幅拓展國際育成的腳步，台科大在美國加州矽谷成立台科大矽谷中心，結合台科大校友資源，選送團隊至美國矽谷培訓，也是因為國際育成能量與創新團隊受到矚目，才能和Draper University保持密切的國際合作關係。因此，台科大將於七月正式將台科大矽谷中心遷至Draper U，台科大的師生創業團隊、新創團隊、育成廠商都將擁有更多創業連結，也能和來自全球的創業團隊互相學習。

台科大去年邀請Draper U來台舉辦創新創業訓練課程共吸引近百人報名，課程包含行銷、金融、投資人關係、簡報技巧等，參與的學員能透過實際參與及演練，得到創業成長過程所需的知識與技能，生動活潑的創業課程讓參與學員收穫滿滿，Draper U更提供獎學金給表現優異的學員直接赴矽谷參與暑期創業課程。台科大未來也將持續與Draper U合辦創新創業營隊，將矽谷創新創業課程原汁原味在台灣呈現，讓更多對創新創業有興趣的人一同參與。

(旺報 )