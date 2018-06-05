漢光演習第二天 淡水河口反突擊演練

2018年06月05日 13:45 中時 呂昭隆 、 張鎧乙

漢光34號演習實兵驗證5日由負責淡水河守備任務的關渡指揮部，實施反突擊、反滲透演練，出動T-82雙聯裝防空砲對海目標進行射擊。（張鎧乙攝）

漢光34號演習實兵驗證5日由負責淡水河守備任務的關渡指揮部，實施反突擊、反滲透演練，出動CM-22裝甲迫砲車（左）、CM-11勇虎式戰車（右）對海目標進行射擊。（張鎧乙攝）

漢光34號演習實兵驗證5日由負責淡水河守備任務的關渡指揮部，實施反突擊、反滲透演練，出動CM-11勇虎式戰車（前）、輕型戰術輪型車（後）對海目標進行射擊。（張鎧乙攝）

漢光34號演習實兵驗證5日由負責淡水河守備任務的關渡指揮部，實施反突擊、反滲透演練，出動輕型戰術輪型車載運士兵對海目標進行射擊。（張鎧乙攝）

國軍「漢光34號」演習實兵驗證進入第2天，負責淡水河防守備任務的第三作戰區關渡地區指揮部，今(5)日上午針對河防實施反突擊、反滲透演練，阻止敵人突入，確保中樞安全。

第三作戰區表示，本次操演採縮短距離演練，假想敵軍企圖運用河道突入，河防部隊受命後，立即結合地區內憲、警、民防團隊所掌握之情資，透過指管通聯、阻絕設置等手段，延滯敵人行動，以優勢兵、火力，順利殲滅來犯之敵。

演練首先透過河防指管中心獲取並研析敵情，由指揮官立即實施作戰指導，並令河防部隊進入陣地，完成射擊前準備，對空中及河面搜索、警戒；當敵軍進入射程後，指揮官下達射擊命令，第一線據點建制武器對敵射擊，沿岸編成多層火網，以熾盛火力成功阻殲大部突入之敵；另本次全程運用空包彈、煙霧彈及模爆片，藉其所產生的爆破聲及煙硝味，增加仿真臨場感，磨練官兵在戰場實況下臨戰抗壓能力。

(中時 )

陸軍關渡指揮部針對河防實施反突擊、反滲透演練。圖陸軍司令部提供