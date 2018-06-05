金手獎第1名學生赴澳研習 眼界大開

2018年06月05日 11:17 中時 林志成

為增強技藝優秀學生國際視野與技術實務能力，教育部委請國立東港海事辦理全國高級中等學校海事水產類技藝競賽金手獎第一名的8位學生，在今年4月9日至20日前往澳洲進行專業研習，參加的學生都覺得收穫很大。

這次金手獎學生前往澳洲參訪，去了軍艦港、雪梨灣、環形碼頭、澳洲國家海事博物館、雪梨魚市場、藍山國家公園、雪梨海洋生物水族館、船舶維修停放場、雪梨水上飛機場、昆士蘭大學、摩頓島、蝦類養殖場、鮑魚加工場、黃金海岸抽砂工程、雪梨歌劇院文化參訪、紅樹林生態研習等。

總領隊東港海事學校校長黃再鴻指出：「澳洲人崇尚自然、尊重生命，舉凡各式各樣工程都將生態保護納入考量，學生在讚嘆環境優美之際，也反思台灣的生態環境。」

澎湖海事水產食品職種的許詩宜同學的心得：「這次研習印象最深刻的是，進入雪梨魚市場沒有聞到濃重的魚腥味，也沒有踩到汙水，各式各樣漁貨分門別類，整齊擺放在厚厚的冰塊上，每一區都有明確標示，價格也十分清楚；處理區與陳列區是分開的，沒有看到殺魚的血腥畫面，比對台灣的傳統魚市場，有很大的差異，值得我去學習。」

蘇澳海事漁業職種的王司瀚同學從漁業的觀點分享到：「親眼看到澳洲政府嚴謹執行海洋資源與漁業的管理，他們於1989年制定了澳洲漁業管理政策，預期解決水產品國際貿易及全世界漁業資源枯竭等問題，由於效果不如預期，又於1998年改以「生態」為基調的海洋政策，不再侷限於漁業資源，而是將整個海洋資源、汙染、保護、規範都納入政策範圍內。」

澎湖海事航運管理職種的陳樂庭同學表示：「印象最深刻的是考量人工成本，澳洲將許多事務都改為自助式，如自動結帳系統、自助登機、自助點餐等，以最少的人力達成最大的效益，這應該是台灣未來的走向，我要努力充實。」

教育部國教署強調，此次在澳洲研習時，請學生記錄每日的學習感觸，透過互相討論與分享，學生們不僅吸收各職種的技術觀念、也拓展他們的國際視野。

(中時 )